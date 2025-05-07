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"Росіяни просять забагато": у Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні

Юрій Берендій
7 травня 2025, 17:43
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Віцепрезидент США поскаржився на занадто великі вимоги Росії в рамках мирного процесу та прокоментував відмову Кремля від 30-денного перемир'я.
'Росіяни просять забагато': у Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні
У Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube, kremlin.ru

Про що сказав Венс:

  • США прагнуть початку переговорів між Україною та Росією
  • Росіяни в рамках мирної угоди "хочуть забагато"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною та Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з’ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

"Ми хочемо, щоб Україна та Росія погодились на спільні принципи для того, щоб вони розпочали діалог між собою. Це важливо. Росія має багато вимог для того, щоб розпочати переговори. Ми вважаємо, що вони хочуть забагато", — повідомив Джей Ді Венс.

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Віцепрезидент США підкреслив, що позиція України має ключове значення. Вашингтон також прагне з'ясувати українські умови для початку мирних переговорів. Водночас, за словами Венса, розбіжності між вимогами Києва та Москви все ще суттєві.

"Та я позитивний щодо цього. Україна повідомила про погодження на припинення вогню на 30 днів. Росія — ні. У Росії вважають, що 30-денне припинення вогню не "в їхніх стратегічних інтересах", — повідомив віцепрезидент.

Тому, як зазначив Джей Ді Венс, США прагнуть використовувати інші підходи до мирних переговорів між Росією та Україною, крім ідеї тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Він підкреслив, що американська сторона відчуває певне розчарування в діалозі, адже під час переговорів обидві сторони витрачають значну частину часу на виклад історичних причин конфлікту. Венс зауважив, що хоча війни мають історичне підґрунтя, для досягнення миру потрібно зосередитися на майбутньому.

За його словами, США наголошують обом сторонам, що продовження війни є згубним не лише для України та Росії, а й для Європи та самих Сполучених Штатів.

Він наголосив, що якщо сторони зможуть мислити прагматично, то припинення конфлікту стане вигідним для всіх — і з економічного боку, і з точки зору збереження людських життів.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 травня внаслідок обстрілу з боку Росії на Запорізькій АЕС була виведена з ладу одна з двох зовнішніх ліній електропередачі. Про це поінформувало Міністерство енергетики України.

Попри це, у Кремлі продовжують наполягати, що пропозиція Володимира Путіна щодо так званого "перемир’я" на період святкування річниці "перемоги" нібито залишається чинною. Про це на брифінгу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи також можливість ракетного удару по Україні з використанням ракети Орєшнік.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що на тлі фальшивих закликів Москви до перемир’я РФ продовжує атакувати українські міста дронами та озвучує погрози застосування потужніших типів зброї.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Джей Ді Венс
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