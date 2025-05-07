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Прибуття лідерів під питанням: у аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли

Даяна Швець
7 травня 2025, 15:24оновлено 7 травня, 16:13
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Безпілотники зірвали роботу московських аеропортів напередодні святкувань - сотні рейсів скасовано.
аэропорт РФ, очереди
Атака дронів паралізувала авіасполучення РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Baza

Ключове з матеріалу:

  • Через закриття основних московських аеропортів виникли масові затримки
  • Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Росії та за кордоном, чекаючи на рейси
  • Масові збої в авіації збіглися з підготовкою до прибуття іноземних делегацій

Система російської цивільної авіації напередодні святкових заходів у Москві зіткнулася з проблемами та перебоями. Як пише The Moscow Times, через атаку БпЛА і введені обмеження безліч рейсів або скасували, або перенесли.

Що цікаво, масові збої випали на підготовку до прибуття до Москви іноземних делегацій, зокрема голови КНР Сі Цзіньпіна.

відео дня

Основні аеропорти столиці - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово припиняли обслуговування рейсів, що призвело до масових затримок і скасувань польотів.

Авіакомпанії, зокрема "Аерофлот", "Росія", "S7", "Побєда" та "Уральські авіалінії", повідомили про скасування десятків рейсів, затримки вильотів та перенаправлення літаків на запасні аеродроми.

Згідно з повідомленнями РБК, приблизно 8,5 тисяч пасажирів затрималися в різних містах Росії та за її межами, очікуючи на рейси, що прямують до Москви або з неї.

Крім того, за даними місцевої влади, понад 4 тисячі людей не можуть вилетіти з аеропортів десяти сибірських міст. Значна частина цих проблем виникла через затримки рейсів, спричинені обмеженнями на польоти в аеропортах московського авіавузла.

Як пише Telegram-канал Baza, пасажирів рейсу Дубай - Домодєдово авіакомпанії Emirates, який здійснив посадку в Санкт-Петербурзі, не випускали з літака 6 годин, а потім просто запропонували дістатися до Москви самостійно.

"За словами пасажирів, багато хто був настільки виснажений, що навіть не висунув до представників авіакомпанії жодних вимог. В аналогічній ситуації опинилися пасажири рейсу Анталія - Москва авіакомпанії Pegasus Airlines. Їхній рейс також здійснив посадку в Пулково, і, за словами пасажирів, їх вже 7 годин тримають у літаках, "як худобу". Ніч у літаку провели й пасажири рейсів Uzbekistan Airways Ташкент - Москва та "Аерофлоту" Челябінськ - Москва. Однак через 7 годин очікування людям все ж дозволили вийти з літаків до аеропорту", - пише канал.

Загалом понад 140 рейсів було затримано або скасовано як у московських аеропортах, так і на напрямках до Москви.

"У зв'язку з цим 6 та 7 травня у багатьох аеропортах Центральної Росії виник хаос. Пасажири скасованих або затриманих рейсів годинами сидять у будинках авіагаванів, багато з яких виявилися переповненими. Люди часто скаржаться на відсутність допомоги з боку авіакомпаній, які не надають постраждалим їжу, напої та нічліг", - зазначає видання.

Атаки на Росію 7 травня - що відомо

Як писав Главред раніше, БпЛА вдарили по важливим цілям в РФ - аеродромах базування винищувачів і ядерних ракетоносців РФ. Було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Окрім цього, під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї. Ударні безпілотники атакували столицю Росії - Москву, а також Саранськ і Тулу.

Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що існує ймовірність, що під час параду 9 травня щонайменше один або два безпілотники зможуть долетіти до столиці. Цього виявиться достатньо для створення паніки та зриву запланованих урочистостей в РФ.

Більше новин про останні атаки на РФ:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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