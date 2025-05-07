Прибуття лідерів під питанням: у аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли

Ключове з матеріалу:
- Через закриття основних московських аеропортів виникли масові затримки
- Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Росії та за кордоном, чекаючи на рейси
- Масові збої в авіації збіглися з підготовкою до прибуття іноземних делегацій
Система російської цивільної авіації напередодні святкових заходів у Москві зіткнулася з проблемами та перебоями. Як пише The Moscow Times, через атаку БпЛА і введені обмеження безліч рейсів або скасували, або перенесли.
Що цікаво, масові збої випали на підготовку до прибуття до Москви іноземних делегацій, зокрема голови КНР Сі Цзіньпіна.
Основні аеропорти столиці - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово припиняли обслуговування рейсів, що призвело до масових затримок і скасувань польотів.
Авіакомпанії, зокрема "Аерофлот", "Росія", "S7", "Побєда" та "Уральські авіалінії", повідомили про скасування десятків рейсів, затримки вильотів та перенаправлення літаків на запасні аеродроми.
Згідно з повідомленнями РБК, приблизно 8,5 тисяч пасажирів затрималися в різних містах Росії та за її межами, очікуючи на рейси, що прямують до Москви або з неї.
Крім того, за даними місцевої влади, понад 4 тисячі людей не можуть вилетіти з аеропортів десяти сибірських міст. Значна частина цих проблем виникла через затримки рейсів, спричинені обмеженнями на польоти в аеропортах московського авіавузла.
Як пише Telegram-канал Baza, пасажирів рейсу Дубай - Домодєдово авіакомпанії Emirates, який здійснив посадку в Санкт-Петербурзі, не випускали з літака 6 годин, а потім просто запропонували дістатися до Москви самостійно.
"За словами пасажирів, багато хто був настільки виснажений, що навіть не висунув до представників авіакомпанії жодних вимог. В аналогічній ситуації опинилися пасажири рейсу Анталія - Москва авіакомпанії Pegasus Airlines. Їхній рейс також здійснив посадку в Пулково, і, за словами пасажирів, їх вже 7 годин тримають у літаках, "як худобу". Ніч у літаку провели й пасажири рейсів Uzbekistan Airways Ташкент - Москва та "Аерофлоту" Челябінськ - Москва. Однак через 7 годин очікування людям все ж дозволили вийти з літаків до аеропорту", - пише канал.
Загалом понад 140 рейсів було затримано або скасовано як у московських аеропортах, так і на напрямках до Москви.
"У зв'язку з цим 6 та 7 травня у багатьох аеропортах Центральної Росії виник хаос. Пасажири скасованих або затриманих рейсів годинами сидять у будинках авіагаванів, багато з яких виявилися переповненими. Люди часто скаржаться на відсутність допомоги з боку авіакомпаній, які не надають постраждалим їжу, напої та нічліг", - зазначає видання.
Атаки на Росію 7 травня - що відомо
Як писав Главред раніше, БпЛА вдарили по важливим цілям в РФ - аеродромах базування винищувачів і ядерних ракетоносців РФ. Було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.
Окрім цього, під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї. Ударні безпілотники атакували столицю Росії - Москву, а також Саранськ і Тулу.
Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що існує ймовірність, що під час параду 9 травня щонайменше один або два безпілотники зможуть долетіти до столиці. Цього виявиться достатньо для створення паніки та зриву запланованих урочистостей в РФ.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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