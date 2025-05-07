Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до +1 градуса.

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Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі та заморозки

Погода в Україні 8 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, деяких центральних, східних та північних областях.

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9-10 травня у північно-західних областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 8 травня буде достатньо суха погода. Однак місцями очікуються опади. У Карпатах будуть дощі та мокрий сніг. Найближчої ночі дощі пройдуть також у східних областях.

Вночі температура повітря буде переважно 2-7 градусів тепла, а вдень - 9-14 градусів тепла. Лише на півдні температура повітря підвищиться до +20 градусів. У північних, західних, Черкаській та Полтавській областях будуть заморозки.

Надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Місцями буде потепління, але спеки ще не буде.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 травня

В Україні 8 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у Карпатах та на південному сході. У північних та західних областях будуть заморозки. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 8 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+21 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

Погода 8 травня у Києві

У Києві 8 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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