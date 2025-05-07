"1-2 дрони долетять – трибуни спорожніють": прогноз удару по параду Путіна на 9 травня

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- Дрони можуть долетіти до Москви на 9 травня
- Романенко вважає можливим не прямий удар по Красній площі
Нещодавню масштабну атаку безпілотників на територію Росії можна розцінювати як своєрідну розвідку боєм - перевірку слабких місць у російській системі ППО, заявив авіаційний фахівець і науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.
"Це свого роду пристрілка - щоб оцінити, наскільки ефективно працює протиповітряна оборона і де є вразливості. Завтра стане зрозуміло, чи мала атака конкретну мету", - зазначив він у бесіді з Radio NV.
Експерт наголосив, що якщо дрони вже долетіли до Москви, є шанси, що в день параду 9 травня хоча б один-два безпілотники зможуть знову досягти столиці, і цього буде достатньо, щоб спричинити паніку і порушити урочисті заходи.
"Навіть поява пари дронів може викликати повітряну тривогу і хаос - трибуни спорожніють", - заявив він.
Також Романенко вважає можливим не прямий удар по Красній площі під час самого параду, а атаку на місця зосередження військ перед його початком. Наприклад, колони техніки на вулиці Горького або інші ділянки, де військовослужбовці збираються до початку ходи. Це може дезорганізувати захід і зірвати струнку координацію колон.
На його думку, такі дії будуть виправдані, враховуючи, що Росія завдає ударів по Україні навіть у релігійні та державні свята.
"Якщо росіяни не щадять нас у святкові дні, то Україна має право заважати їм влаштовувати своє "свято победобесия". Це буде сильний інформаційний і психологічний сигнал для всієї Росії - навіть її столиця вразлива", - підсумував він.
Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. "Путін хоче похвалитися танками на параді, але він має думати про мир...", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.
Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.
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Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.
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