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Росія вдарила по Києву балістикою: Київ повідомляє про вибухи та займання

Руслан Іваненко
7 травня 2025, 01:16оновлено 7 травня, 02:02
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Київ оголосив повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів з північно-східного напрямку.
Росія вдарила по Києву балістикою: Київ повідомляє про вибухи та займання
Київ атаковано балістикою, працюють екстрені служби / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в матеріалі:

  • Звідки атакували Київ і що відомо про вибухи
  • Чи є постраждалі та які наслідки обстрілу
  • Як реагували влада і Повітряні сили

У Києві вночі, 7 травня, сталися вибухи внаслідок обстрілу балістичною зброєю з боку росіян. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" — йдеться у повідомленні.

відео дня

Під час обстрілу в столиці пролунали кілька вибухів. Внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа в Соломʼянському районі. Пожежу зафіксовано в нежитловій будівлі, на місце виїхали екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" — закликав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Обстріл Києва - що відомо:

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 травня ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування і загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Унаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено близько 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

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