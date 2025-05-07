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В Єврокомісії хочуть прискорити процес вступу України до ЄС - деталі

Анна Косик
7 травня 2025, 13:03
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В Євросоюзу є три пріоритетні напрямки роботи в контексті України.
урсула фон дер ляйен, Украина и ЕС
Прискорення вступу України до ЄС є прагненням не лише Києва / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Процес приєднання України до ЄС має бути прискорено
  • В ЄК хочуть відкрити усі переговорні кластери у 2025 році
  • Серед пріоритетів ЄС є підтримка оборони України

У Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році. Про це під час виступу у Європарламенті заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз продовжує активну роботу з Україною і наразі є три пріорітетні напрямки. Серед них - підтримка оборони України за рахунок застосування "стратегії дикобраза".

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ЄС вже надав Україні військову допомогу на 50 мільярдів євро, але планує надалі перейти "від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей".

Ми заохочуємо наші держави-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України. Тому що це найефективніший і економічно вигідний спосіб підтримки військових зусиль України. Ми зосереджуємося, зокрема, на оборонних технологіях та інноваціях. Наша мета разом з Україною – зробити її настільки сильною, щоб вона була неперетравною для потенційних загарбників", - пояснила вона.

В Єврокомісії хочуть прискорити процес вступу України до ЄС - деталі
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Ще одним пріоритетом ЄС є завершення поступової відмови від російського викопного палива, доходи від якого залишаються головним джерелом фінансування військової машини країни-агресорки Росії.

"Наш головний інтерес безпеки - припинити фінансування військової скрині Путіна. А для цього ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російських енергоносіїв. Я знаю, що в Європейському парламенті є явна більшість за це. У листопаді минулого року ви проголосували за заборону будь-якого імпорту російського викопного палива", - нагадала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК зауважила, що в ЄС "дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран російського газу та нафти", але більшість членів таки переконані, що це стане помилкою історичного масштабу, адже РФ не є надійним постачальником і може погіршити не лише безпекове, але й економічне становище європейських держав.

"Прискорення шляху вступу України до Євросоюзу - це не лише прагнення України. Це може бути найсильнішою гарантією безпеки. Ми наполегливо працюємо з Україною, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ і відкрити всі кластери у 2025 році. Приєднання України до нашого Союзу є найбільшою гарантією справедливого та тривалого миру", - розповіла чиновниця про третій пріоритет ЄС.

Вступ України до Європейського Союзу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини - країни, яка входить до ЄС, заявив, що вступ України до Європейського Союзу нібито "не є хорошою угодою".

Напередодні також президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори в своїй країні і блокує її в ЄС.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн?

Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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