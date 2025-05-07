Хто може стати наступником Путіна: названо потенційних кандидатів

Політичний філософ зауважив, що у кандидата має бути хоч якась харизма.

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Хто може стати наступником Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Є три реалістичні кандидати, які можуть стати наступником Путіна

Цей наступник може бути обраним самим Путіним

Ця людина має відповідати п'яти вимогам

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду припустив, кого російський диктатор Володимир Путін міг би обрати своїм наступником.

За його словами, з того списку, який зараз оголошується, є абсолютно нереалістичні персонажі — наприклад, Рамзан Кадиров, який не може стати президентом Російської Федерації за жодних обставин.

Однак, він додав, що є й реалістичніші кандидати.

"Ці люди старші, але, безперечно, Мантуров — людина, з одного боку, впливова, а з іншого — улюбленець Путіна, і, очевидно, дуже підходить під цю роль. Також називають молодого (хоча вже не зовсім молодого) колишнього губернатора області Калінінграда Антона Алиханова, який зараз працює в уряді. З деяким побоюванням можна припускати, що потенційним наступником може бути молодший Патрушев, який зараз керує Россільгоспбанком", - говорить Морозов.

На його думку, наступник Путіна буде або обраний ним самим, або у разі його раптової смерті визначено умовним "політбюро".

Він також зауважив, що ця людина має відповідати п'яти вимогам:

Він, безперечно, має бути чиновником класу "А". Він повинен або складати військову присягу Російської Федерації, або служити в спецслужбах, що дорівнює присязі. Він повинен розуміти основи макроекономіки, інакше він не зможе керувати країною. Він повинен мати достатню освіту – тут, наприклад, Мантуров та Патрушев-молодший цим вимогам відповідають. Він має бути обраним.

"Простіше кажучи, як сам Путін зауважив в інтерв'ю Зарубіну, за допомогою адміністративного ресурсу та політтехнологій можна натягнути 10, 20 або навіть 25 відсотків голосів, але неможливо обрати абсолютно людину, яка не обирається. Тобто у кандидата має бути хоч якась харизма, зрозуміла громадянам, аби хоч би 25% виборців щиро проголосували за нього", - підкреслив політичний філософ.

Морозов також підсумував, що коло можливих наступників обмежується цими п'ятьма пунктами, але хто саме це буде — зараз абсолютно неможливо припускати, бо "це буде за 10, а може, й через 15 років".

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про проблеми, які виникнуть у Путіна у 2025 році:

Останні заяви Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Також російський диктатор Володимир Путін вигадав ще одне виправдання окупації Криму у 2014 році. Зокрема, він сказав, що нібито був "змушений" захопити український півострів.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною є неминучим результатом подій, за його словами, це лише питання часу.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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