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У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі

Анна Ярославська
7 травня 2025, 06:48оновлено 7 травня, 07:23
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Внаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п‘ятеро - травмовані, з них четверо дітей.
У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі
Унаслідок атаки дронів на Київ є жертви та постраждалі / Коллаж: Главред, фото: ГосЧ

Коротко:

  • У Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу
  • У столиці є жертви та постраждалі
  • На Київщині спалахнула пожежа через падіння уламків

У ніч на 7 травня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики та атаки ворожих дронів.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, падіння уламків призвело до загоряння в Солом'янському районі.

відео дня

"Пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні о 01:14.

О четвертій годині ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Цього разу через загрозу ворожих ударних БпЛА.

Як повідомив о 04:35 начальник КГВА Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Попередньо сталося часткове руйнування двох верхніх поверхів житлового будинку.

У Дніпровському районі внаслідок атаки РФ 5 постраждалих. За словами Ткаченка, деталі встановлюються.

У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

О 04:46 стало відомо, що у Святошинському районі теж упали уламки на 10-поверховий житловий будинок. Згодом стало відомо, що в цьому районі горять квартири на 7, 8 і 9 поверхах.

Падіння уламків зафіксовано і в Солом'янському районі Києва. Тут зафіксували пожежу на відкритій території.

Станом на 05:07 стало відомо, що пожежу зафіксовано і в Шевченківському районі Києва. Уламки впали на житловий будинок і супермаркет.

Станом на 05:55 у Києві постраждали 6 осіб, причому більшість із них - це діти.

"6 жителів столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ. З них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом - надали допомогу на місці", - написав мер Києва Віталій Кличко.

О 06:39 Кличко повідомив, що в Шевченківському районі столиці загинуло двоє людей. Там уламки БпЛА влучили у верхні поверхи п'ятиповерхового житлового будинку.

"Постраждали всього 7 осіб. Серед них - четверо дітей. Трьох із постраждалих медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці", - написав мер.

О 06:22 у Києві втретє оголосили повітряну тривогу через атаку дронів.

"По ворожих цілях у різних районах Києва активно працює ППО", - повідомили в КМВА.

Оновлено. Вранці 7 травня у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів у столиці 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.

Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Інформація оновлюється.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня Фото: ДСНС

Київська область - наслідки атаки

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим і третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Пошкоджено понад 10 автомобілів.

Пошкоджено будинок через падіння уламків
Пошкоджено будинок через падіння уламків / Фото: t.me/kyivoda

Інформація про постраждалих не надходила. Усі служби працюють на місці події.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

5 травня окупанти здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Унаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 16-річний підліток. Стан двох дорослих - важкий, один із них перебуває в критичному стані.

Увечері 5 травня росіяни масовано атакували Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Повідомлялося про кілька вибухів у місті.

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