Суперечить Трампу: Венс зробив невтішний прогноз про терміни завершення війни

Мета США зараз полягає в тому, щоб допомогти знайти РФ і Україні "компромісну позицію".

https://glavred.net/war/protivorechit-trampu-vens-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-o-srokah-zaversheniya-voyny-10661105.html Посилання скопійоване

Джей Ді Венс озвучив терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Головне:

Джей Ді Венс назвав головну мету США

Віцепрезидент США зробив прогноз щодо закінчення війни

Війна в Україні не закінчиться швидко. Таку заяву озвучив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

За його словами, мета США зараз полягає в тому, щоб допомогти знайти РФ та Україні "компромісну позицію" для припинення війни, передає BBC.

відео дня

"Тепер, коли кожна сторона знає умови миру іншої, це залежить від росіян та українців. Саме від них залежить, чи досягнуть угоди і чи припинять цей жорстокий, жорстокий конфлікт", - сказав Венс.

Віце-президент США вважає, що війна не закінчиться найближчим часом.

"Це нікуди не дінеться. Це не закінчиться найближчим часом", - сказав він.

​Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, що ця заява Венса відрізняється від слів Дональда Трампа, які він озвучував ще до перемоги на виборах. Зокрема, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, посадивши сторони за стіл переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Як заявила речник Державного департаменту США Теммі Брюс, Київ і Москва повинні домовитися самі. При цьому, за її словами, Штати, як і раніше, готові надати допомогу.

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни, якщо українська і російська сторони не продемонструють прогрес.

Тим часом один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред