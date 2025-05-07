Перемир’я може не бути: Путін хоче знайти цілі у Києві для удару 'Орешніком' - ЗМІ

У пропагандистів паніка через можливі удари ЗСУ по Москві.

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Путін пригрозив "Орешніком" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

В Москві бояться провокацій ЗСУ під час параду

Путін шукає цілі для удару "Орешніком"

Погрози "Орешніком" мають дуже простий меседж

Російський диктатор Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару "Орешніком" у відповідь на атаки ЗСУ в "День перемоги". Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

Пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел, ЗСУ в Москві начебто готують "провокації, серйозніші від ударів дронами". Зазначається, що відповідь на них буде серйозною і, ймовірно, безпосередньо торкнеться Києва.

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"Як стало відомо Mash, Володимир Путін дав вказівку МО РФ визначити цілі у Києві для удару "Орешніком". Схоже, перемир’я не буде", — йдеться у повідомленні.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що погорози "Орешніком" можуть вказувати на те, що в Кремлі бояться ударів ЗСУ.

"Путін забув уточнити, що другий пуск "Орешніка" взагалі був невдалий - він банально не полетів. А взагалі, всі оці страшилки про "Орешнік" означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є "Орешнік"", - наголосив він.

Перемир’я на 9 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії зазначається, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в разі, якщо "взаємності з боку Києва не буде, і триватимуть спроби нанесення ударів, то відразу ж буде адекватна відповідь".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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