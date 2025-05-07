Гривня різко обвалилась щодо євро: курс валют на четвер, 8 травня

НБУ становив новий курс валют на четвер, 8 травня. Гривня послабила свої позиції щодо євро.

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Курс валют на 8 травня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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На скільки подорожчав курс євро

Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 травня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 8 травня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,43 грн/дол., що на 2 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно зросла щодо американської валюти.

відео дня

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографиіа: Главред

Натомість курс євро відчутно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,07 грн/євро, що на 11 копійок більше, ніж 7 травня. Відносно до євро гривня значно послабить свої позиції.

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Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

Водночас українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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