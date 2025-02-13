Умови Трампа для України та рішення РНБО: головні новини України (дайджест)

Новини України 13 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 13 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Прогриміло 12 вибухів: у РФ поскаржилися на атаку дронів у Липецьку

У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов після другої години ночі заявив про оголошення на території всієї Липецької області режиму повітряної небезпеки. Пізніше він оголосив про загрозу атаки БПЛА в Липецьку і муніципальному окрузі, а також у місті Єлець та Єлецькому районі, а ще в місті Грязі та Грязинському районі.

відео дня

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна навряд чи повернеться до кордонів 2014 року. Для припинення війни країні, ймовірно, доведеться поступитися територією Росії. Про це політик повідомив під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому ввечері 12 лютого.

Як пише The Washington Post, на запитання про те, чи зможе Україна повернути свої кордони, встановлені до 2014 року, Трамп відповів, що не вважає, що українцям вдасться повністю забрати свої території.

"Налаштований на жорстку дипломатію": Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію

Спеціальний представник президента США з питань РФ і України Кіт Келлог із 13 до 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме мету американського лідера Дональда Трампа про припинення війни Росії проти України та забезпечення "миру силою".

Як повідомляє Державний департамент США, Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського союзу в Брюсселі.

Переговори про мир "на носі": в ISW пояснили, на які поступки готовий піти Путін

Володимир Путін не має наміру шукати компромісів у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни проти України. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши розмови екс-президента США Дональда Трампа з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Тепер це світ Трампа і Путіна: у Telegraph сказали, якою може бути перемога України

Америка не зацікавлена в забезпеченні безпеки ні України, ні Європи. Таким чином, форма миру залежатиме від самої Європи, зокрема й від Великої Британії. Для України ж існують два сценарії. Про це пише у статті "Зараз це світ Путіна і Трампа" для видання The Telegraph британський журналіст Роланд Оліфант.

"Нічого про Україну без України. Після вторгнення це було американською мантрою - обіцянка не вдаватися до гри Росії з поділу третіх країн між двома супердержавами. Більше ні", - пише журналіст.

Китай хоче провести саміт Трампа і Путіна без Зеленського: у ЗМІ розкрили мету

Китай висунув пропозицію провести саміт між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти припиненню війни в Україні.

За словами посадовців у Пекіні та Вашингтоні для видання The Wall Street Journal, китайські чиновники останніми тижнями через посередників висунули пропозицію команді Трампа провести саміт між двома лідерами та "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

"Путін виграє війну": в Bild здивували заявою про майбутнє України

Підсумки розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що для України та Європи не буде місця за столом переговорів про закінчення війни. Цю війну виграє Путін. Про це заявив професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала, пише Bild.

"Путін подумає, що виграв": Трамп пообіцяв продовжити допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені". Свої заяви Трамп зробив на прес-конференції в Білому домі 12 лютого, передає Голос Америки.

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив думку, що мирний поштовх не є "зрадою" України.

Він вважає, що агресія Росії проти України стала "перезавантаженням виробництва" для НАТО і моментом "усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім".

Проти Порошенка запроваджено жорсткі санкції: офіційне рішення РНБО

Проти п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка запроваджено санкції РНБО. На сайті Глави держави оприлюднено відповідний указ президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Росіян завозять до України після удару по інтернату в Суджі: у WP розкрили деталі

Більше сотні жителів Курської області евакуювались до Сумської області після обстрілу інтернату в Суджі.

В проведенні евакуації допомагав Міжнародний комітет Червоного Хреста, який перебував на українській території, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Зниження цін на популярні ліки: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Країна-агресор Росія хоче володіти півднем України. Там вважають ці землі "своїми", нібито за спадком після Російської імперії. Про це заявив командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег "Ромаха" Романов в інтерв’ю РБК- Україна.

Військові витрати РФ вразили Європу: у ЗМІ розкрили неочікувані суми

Згідно із даними дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень відомо, що 2024 року загальні витрати Росії на оборону зросли на 42% у реальному вираженні і склали 13,1 трильйона рублів - це приблизно 462 мільярди доларів.

Напередодні конференції: у Мюнхені автомобіль влетів у натовп людей

Вранці, 13 лютого, у Мюнхені (Німеччина) автомобіль на швидкості протаранив натовп людей на демонстрації. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє Bild.

ЗСУ прорвались вперед на Курщині: аналітики розкрили ситуацію на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно просунулися поблизу Курській області на південний схід від Суджі.

Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки, що розташована на південний схід від Суджі під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі, йдеться у звіті ISW.

Українців готові віддати територію Росії, аби зупинити війну - Telegraph

Україна опинилася в ситуації, коли її можливості повністю витіснити російські війська з окупованих територій фактично зникли. Якби такий сценарій був можливий, він вимагав би значно більшої підтримки від США та Європи ще на ранніх етапах війни.

За даними видання Telegraph, єдиним способом уникнути нескінченної війни могло б стати пряме військове втручання країн Заходу, тобто відправка американських та європейських військових на територію України. Однак цей варіант навіть не розглядається.

Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка - деталі

Президент Володимир Зеленський сказав, чому були запроваджені санкцій проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає Суспільне.

Так, за його словами, запроваджені санкції не будуть останніми.

Президент підкреслив, що санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

Зеленський розкрив подробиці розмови із Трампом: коли буде припинення вогню

Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України. Крім того, для України важливо, щоб за столом перемовин були і європейські партнери.

Під час своєї робочої поїздки на ХАЕС Зеленський прокоментував розмову із президентом США Дональдом Трампом, йдеться у матеріалі видання Суспільне.

Представник Трампа в Києві: як угода із США змінить війну та що отримає Україна

13 лютого, міністр фінансів США Скотт Бессент прибув до України з чернеткою угоди, яка передбачає доступ до українських корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів в обмін на підтримку з боку Вашингтона.

Угода між Україною та США передбачає стратегічне партнерство у сфері використання рідкоземельних металів в обмін на військову допомогу. Україна, яка має значні поклади критично важливих корисних копалин, може стати ключовим постачальником для американської промисловості, зокрема у виробництві високотехнологічної зброї, електроніки та оборонних систем. У відповідь США розширюють підтримку української армії, надаючи сучасне озброєння та військову техніку, що зміцнює обороноздатність країни перед загрозами з боку Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про угоду між США та Україною.

Україні потрібні тисячі миротворців: важлива заява Зеленського про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що для підтримання миру між Україною і Росією необхідно 100 тисяч миротворців.

Українські військові вже підготували спеціальну карту для союзників, наголосив він під час візиту на Хмельницьку АЕС, повідомляє РБК-Україна.

Постачання нафти зупинено: дрони СБУ повторно вдарили по станції перекачування у РФ

Дрони Служби безпеки України завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь у Тверській області РФ у ніч на 13 лютого.

Об'єкт є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству Інтерфакс-Україна власні джерела у спецслужбі.

"За двома треками": в Кремлі зробили заяву щодо участі України в мирному процесі

У Кремлі підтвердили участь України в мирних переговорах щодо закінчення війни з Росією. Про це повідомив прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Хто контролює важливу трасу під Покровськом: що насправді там відбувається

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська не мають повного контролю над трасою Покровськ-Костянтинівка у Донецькій області. Бої у тому районі тривають.

За його словами, в районі траси тривають бої, а окупанти не мають чіткого контролю над нею.

Трамп і Путін спробують досягти припинення вогню до Великодня або 9 травня - FT

Президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін, можливо, спробують забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня, або до Дня Перемоги, 9 травня. Про це пише Financial Times із посиланням на українських і західних топ-чиновників.

За словами українського чиновника, Путін "захоче укласти угоду в знаменний день".

Під загрозою два великі міста: Сирський заявив про зрив планів наступу РФ

Сили оборони України зірвали плани російських окупантів щодо наступу на Суми та Харків і створення так званої "санітарної зони". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Він зазначив, що особисто працював у бойових частинах на Сумському напрямку.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет вважає, що повернення України до кордонів 2014 року не є реалістичним сценарієм.

"Ми, як і ви, хочемо бачити суверенну і процвітаючу Україну, але ми повинні почати з визнання того факту, що повернення України до кордонів, які вона мала до 2014 року, - це нереалістична мета", - заявив він перед зустріччю глав МЗС країн НАТО.

Мирні переговори щодо війни в Україні не закінчаться членством в НАТО - Рютте

Країни НАТО не давали Україні гарантій членства в Альянсі в рамках можливих мирних домовленостей із Росією. Основний пріоритет – запобігти повторному вторгненню РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський повідомив про хороші новини з фронту і натякнув, де успіх у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що на фронті є хороший результат від українських захисників.

Як підкреслив він під час свого вечірнього телевізійного звернення, сьогодні були дуже важливі доповіді українських військових.

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