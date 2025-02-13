Зниження цін на популярні ліки: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

З 1 березня ціни на найбільш важливі ліки повинні бути знижені на 30%.

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Зниження цін на ліки / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

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Націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%

Кабінет міністрів має обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків

Кабмін повинен ввести заборону на послуги із промоції лікарських засобів

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%. Про це йдеться в указі на сайті президента.

"Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України", - йдеться в рішення РНБО. відео дня

Також є вказівка Кабінету міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:

до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби.

до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби.

до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Водночас, Кабмін повинен з 1 березня 2025 року ввести заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Крім того, уряд має відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Ціни на ліки - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності забезпечення фінансової стабільності кожної української родини, зокрема у питаннях цін на життєво важливі товари, такі як ліки.

За його словами, наразі ціни на ліки абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям.

Зеленський також наголошував, що зміни цін на ліки мають бути відчутними та позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність чиновників і конкретно - міністра охорони здоров'я.

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