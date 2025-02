Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб змусити її зупинити війну – Келлог

Нинішні санкції проти РФ за ступенем болючості для країни-агресорки перебувають на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.

Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб змусити її зупинити війну

Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб змусити її зупинити війну проти України

Зараз санкції проти РФ за ступенем болючості для економіки перебувають на рівні 3 балів з 10

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти країни-агресорки Росії, щоб змусити її припинити війну проти України.

Про це заявив спецпредставник Трампа щодо України і Росії Кіт Келлог, повідомляє американська газета The New York Post з посиланням на його інтерв'ю виданню The Post.

За словами Келлога, станом на цей час санкції проти країни-агресорки Росії за ступенем "болючості економічного тиску" перебувають приблизно на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.

Він наголосив, що самі санкції Сполучених Штатів Америки – наприклад ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор РФ – формально вдвічі вищі, проте досі є простір для їхнього посилення.

"Дійсно можливо посилити санкції – особливо останні санкції (проти видобутку та експорту нафти – ред.). Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив (у вирішенні інших зовнішніх проблем – NYP)", – цитує слова Келлога видання The New York Post.

Келлог розповів, що Трамп у минулий четвер зібрав "всю підтверджену команду" радників і членів кабінету, які займаються питаннями національної безпеки, в Овальному кабінеті. Під час цієї зустрічі вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади, щоб покласти край війні.

"Вирішення російсько-української війни – це справа рук усієї адміністрації, тобто це загальноурядовий підхід. У нас є команда національної безпеки, яка обговорює це питання – президент, віце-президент, радник з національної безпеки, держсекретарі, казначейства, Рада національної безпеки, які працюють разом", – сказав Келлог.

Водночас він додав, що РФ не боїться великих втрат у своїх військах, і тому веде війну на виснаження.

Келлог наголосив, що Трамп спершу "хоче зупинити вбивства – просто зупинити їх – а потім вже йти далі" щодо майбутніх переговорів. Разом з тим він знову повторив, що війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною.

Голова ОП провів розмову з Кітом Келлогом

Вранці 7 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що він провів розмову зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Під час цієї розмови вони обговорили, зокрема, майбутній візит Келлога в Україну. Єрмак зазначив, що цей візит є дуже важливим для нашої держави

"Говорив зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України. Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України. Обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції. Вдячні за підтримку", – зазначив Єрмак.

Посол України в США Оксана Маркарова зустрілася з Келлогом

Також пані посол України в США Оксана Маркарова зустрілася з Кітом Келлогом, про що вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого. Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами – очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сієніком", – зазначила Маркарова.

Дональд Трамп

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мирний план Трампа представлять у Мюнхені – у Bloomberg розкрили три головні пункти. Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".

Також раніше повідомлялося, що Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів – в Держдумі РФ зробили заяву. Там кажуть, нібито президента США Трампа і російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів. Він зазначив, що Путін боїться з ним говорити. Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про мирний план США. Зеленський порадив дочекатись результатів офіційних перемовин та контактів між українською та американською сторонами щодо закінчення війни.

Також Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні. Трамп наголосив, що наполегливо працює над зупинкою війни в Україні, і що вже є певний прогрес.

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

