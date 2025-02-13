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"Вважає своєю": відомо, якою ще територією України хоче заволодіти РФ

Марія Николишин
13 лютого 2025, 13:21оновлено 13 лютого, 14:06
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РФ ще з розпаду Радянського Союзу планувала захопити Крим.
'Вважає своєю': відомо, якою ще територією України хоче заволодіти РФ
Росія хоче володіти півднем України / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви військового:

  • Росія хоче володіти півднем України
  • Ізюм є певним ключем від Донбасу
  • Росія значно переважає Україну ресурсами

Країна-агресор Росія хоче володіти півднем України. Там вважають ці землі "своїми", нібито за спадком після Російської імперії. Про це заявив командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег "Ромаха" Романов в інтерв’ю РБК- Україна.

"Я вважаю, що Ізюм є певним ключем від Донбасу. Тому що це остання артерія, яка споряджає всю нашу агломерацію у вигляді Дружківка-Костянтинівка, які боронять зараз Торецьк та Часів Яр. Тому не все так солодко по Харківському напрямку", – наголосив він.

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За його словами, попри нагнітання у медіа, фронт не падає.

"У нас фронт не сиплеться, у нас є певна корпоративність. Ця корпоративність не дає нам провалити таким чином фронт. Є певна відповідальність за те, що за нашою спиною знаходяться мирні місця, знаходяться наші сім'ї. І я думаю, що тут такого не буде", - підкреслив військовий.

Він також додав, що Росія значно переважає Україну ресурсами – як людськими, так і технічними. Наше військо критично потребує більшої кількості зброї. Проте наразі ситуація дійсно покращується.

Романов зауважив, що постачання озброєння та боєкомплектів розподіляють вчасно та більш грамотно. Та навіть попри це, українці все одно відстають від ворога, який ще з розпаду Радянського Союзу планував захопити Крим та встановити сухопутний шлях від півострова в Росію.

"А зараз, крім тих районів, де точаться бої, ворог хоче володіти й півднем України. Бо РФ вважає ці землі "своїми", нібито по спадку після Російської імперії", – підсумував командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили оборони України відновили кілька позицій у районі Покровська Донецької області. Так, військовим вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що ЗСУ просунулися в Курській області РФ. Українські підрозділи закріпилися на південномі сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка.

Водночас, представник ОТУ Луганськ Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська здійснюють спробу захоплення "сильних оборонних позицій" Сил оборони поблизу шахт Центральна і Торецька.

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Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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