'Путін виграє війну': в Bild здивували заявою про майбутнє України

Трамп дотримується власної лінії – незалежно від того, чи це найкраща лінія для України.

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Переговори про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Для України та Європи не буде місця за столом переговорів

Цю війну виграє Путін

Україна навряд чи поверне собі кордони 2014 року

Підсумки розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що для України та Європи не буде місця за столом переговорів про закінчення війни. Цю війну виграє Путін. Про це заявив професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала, пише Bild.

"Це апокаліптичний сценарій. Переговори ведуться через голови українців і європейців. Європейцям не буде місця за столом переговорів. Вам доведеться прийняти результат. І, на жаль, схоже, що це стосується і України", – наголосив він. відео дня

На його думку, російський диктатор хоче зберегти окуповані ним території. Путін також хоче запобігти подальшому економічному тиску на Росію, який змусить його йти на компроміси.

Масала також оцінив заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Європі в майбутньому доведеться самостійно дбати про безпеку України.

"Путін плескатиме в долоні. Це найкраще, що могло з ним трапитися. Європейські сили безпеки не зупинять його від чергового нападу на решту України через кілька років. Тому цю війну виграє Путін. Він змусив американців вийти з цього конфлікту", - наголосив професор.

Він також згадав заяву Гегсета про те, що Україна навряд чи поверне собі кордони 2014 року.

"Гегсет говорив про 2014 рік – тобто про Донбас і Крим. Трамп не дасть Путіну все, що він хоче. Можливо, Росія знову віддасть частину областей. Трамп може продати це як успіх", – підкреслює Масала.

За його словами, Трамп дотримується власної лінії – незалежно від того, чи це найкраща лінія для України чи для європейської безпеки.

Водночас, на публікацію Bild відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він звернув увагу на заяву Трампа про те, що США допомагатимуть Україні і надалі, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

"Тим часом, геніальні "аналітики" BILD вже здають Україну та Європу Путіну. Більшого безглуздя, ніж в цьому німецькому виданні, протягом війни важко було десь знайти. Не рекомендую взагалі брати до уваги військові замітки BILD про Україну", – йдеться в його заяві.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що розмова президентів тривала близько години.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський і Трамп домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни. Очікується, що вже найближчим часом у Мюнхені українські представники зустрінуться з двома членами американської команди та проведуть предметну розмову.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін має спотворене уявлення про ситуацію на фронті, оскільки його оточення боїться доносити невигідну інформацію. Через це прийняв для себе рішення, що може й надалі чинити тиск на Україну та виснажувати її, затягуючи війну.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

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