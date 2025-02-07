Одне рішення США доб’є РФ і Китай: війна може закінчитися швидше, ніж здається

Саме Україна є ключем до поразки Китаю і Росії.

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Пекін і Москва вже відчувають загрозу / Колаж Главред, фото: скріншот із звернення Путіна, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп може завдати нищівного удару по Китаю та Росії

США та Європа отримають українські ресурси

У лідера США Дональда Трампа є достатньо влади, щоб визволити Україну від Росії. Окрім цього, він має всі шанси завдати удару по війні проти Заходу очільника Кремля Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише The Hill.

США і Європа отримають усі українські корисні копалини, якщо зусилля Трампа увінчаються успіхом. Якщо ні, то Вашингтон і Брюссель отримують тільки їх частину.

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"Тепер це його (Трампа - ред.) війна - виграти чи програти - не лише в Україні, а й у всьому світі", - йдеться у матеріалі.

Як пише видання, важливо вказати, що Україна вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну, щоб забезпечити своє виживання як вільної нації.

"Сотні тисяч українців уже загинули та були поранені... Цілі міста розміром з Денвер, включаючи Маріуполь..., були зруйновані бомбардуваннями Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій", - зазначило видання.

НАТО і "вісь зла" / Інфографіка: Главред

Наміри Трампа закінчити війну в Україні - що відомо

Як писав Главред, напередодні в Держдумі РФ зробили заяву про те, що президент РФ Путін і очільник Штатів Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів. Переговори анонсували в лютому або березні.

Варто вказати, що у Зеленського також погоджують графік зустрічей з адміністрацією Трампа. Ідуть активні дипломатичні контакти між Києвом та Вашингтоном.

Як відомо, очільник Штатів неодноразово висловлював своє бажання покласти край війні. На початку лютого він заявив, що поговорить з Путіним незабаром.

Видання Reuters, навіть натякнуло, в якій країні, найімовірніше, зустрінуться Путін з Трампом. Важливим нюансом є те, що переговори можуть відбутися в обхід міжнародного правосуддя.

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Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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