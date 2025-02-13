Напередодні конференції: у Мюнхені автомобіль влетів у натовп людей

У Мюнхені проходила акція протесту, де міські службовці вимагали підвищення заробітної плати.

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ДТП в Мюнхені / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Автомобіль протаранив натовп людей у Мюнхені

Поранення отримали щонайменше 15 осіб

Поліцейські ведуть розслідування обставин того, що сталося

Вранці, 13 лютого, у Мюнхені (Німеччина) автомобіль на швидкості протаранив натовп людей на демонстрації. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що інцидент стався у центрі Мюнхена. Учасники акції протесту та місцеві жителі висловлюють тривогу у зв'язку з подією, вимагаючи ретельного розгляду.

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За попередніми даними, перед інцидентом могли лунати постріли, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також повідомляється, що водія затримано, його мотиви залишаються невідомими. Поліцейські ведуть розслідування обставин того, що сталося.

Водночас, за словами очевидців, автомобіль Mini Cooper врізався в учасників демонстрації профспілки Verdi, в ньому перебували двоє чоловіків. Під час затримання один зловмисник отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований.

Мер Мюнхена Дітер Райтер розповів, що автомобіль врізався в групу людей, внаслідок чого багато людей отримали поранення, включаючи дітей. Очевидець на місці події повідомив, що автомобіль цілеспрямовано наїхав на жінку з дитиною.

Варто зауважити, що 13 лютого багато міських службовців Мюнхена вийшли на страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати на 8%, вищих премій та трьох додаткових вихідних. До акції протесту закликала профспілка Verdi.

Крім того, варто нагадати, що завтра в Мюнхені стартує конференція з безпеки, яка триватиме до 16 лютого.

Автомобіль наїхав на натовп людей у Мюнхені - відео:

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