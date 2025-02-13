"Налаштований на жорстку дипломатію": Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію

Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського союзу в Брюсселі.

https://glavred.net/world/nastroen-na-zhestkuyu-diplomatiyu-kellog-posetit-ukrainu-germaniyu-i-belgiyu-10639166.html Посилання скопійоване

Держдеп США підтвердив візит Келлога в Україну / Колаж: Главред, Фото: ОП, x.com/SPE_Kellogg

Коротко:

Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну

Спецпредставник Трампа "налаштований на проведення жорсткої дипломатії"

Спеціальний представник президента США з питань РФ і України Кіт Келлог із 13 до 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме мету американського лідера Дональда Трампа про припинення війни Росії проти України та забезпечення "миру силою".

Як повідомляє Державний департамент США, Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського союзу в Брюсселі.

відео дня

Там він "спілкуватиметься з союзниками і партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України і відновити стабільність у Європі".

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Кіт Келлог приїде в Україну / Фото: x.com/SPE_Kellogg

Зазначається, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - акцентували в Держдепі.

Візит Келлога в Україну - що відомо

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської конференції з безпеки. Візит запланований на 20 лютого. Про це повідомило Суспільне з посиланнями на джерела в Офісі президента України.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що спецпредставник президента США Келлог під час візиту в Україну, імовірно, дізнаватиметься позицію щодо війни. Він має з'ясувати, які моменти є принциповими, а де Київ зможе поступитися в контексті можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив, що Келлог приїде в Україну. Однак не став уточнювати дату. Крім того, Келлог зустрінеться із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред