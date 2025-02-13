'Трамп здає Україну': в Bloomberg розповіли, як один дзвінок змінив курс США

Розмова Трампа з Путіним приголомшила європейських лідерів, йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Західні лідери стривожені розмовою Трампа з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Трамп змінив підхід США до війни в Україні

Трамп відійшов від курсу Байдена, який підтримував Україну без прямих переговорів із Кремлем

Європейські лідери шоковані, дехто вважає, що Трамп "продає Україну"

Президент США Дональд Трамп одним телефонним дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну кардинально змінив підхід США до війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої вони домовилися "негайно розпочати переговори" про припинення війни. Він також зазначив, що планує відвідати Москву, а Путін – Вашингтон.

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Рішення Трампа стало різким відходом від курсу експрезидента США Джо Байдена, за якого не було прямих переговорів з Кремлем після вторгнення РФ у 2022 році. Адміністрація Байдена зосереджувалася на військовій та фінансовій підтримці України, тоді як Трамп хоче змінити підхід.

"Зараз усе це швидко змінюється. Європейські лідери, які за часів Байдена в основному підтримували Вашингтон, були приголомшені, дізнавшись про цей дзвінок, і дехто сказав, що це свідчить про те, що Трамп здає Україну", - йдеться у матеріалі.

Розмова Трампа з Путіним відбулася на тлі зустрічі міністра оборони США Піта Хегсета з партнерами по НАТО в Брюсселі. Там Хегсет дав зрозуміти, що Сполучені Штати не підтримують членство України в Альянсі та не готові направляти миротворчі війська для забезпечення припинення вогню.

Окрім того, Трамп висловив сумнів у подальшій військовій допомозі Україні. США хочуть отримати "компенсацію" за військову допомогу – наприклад, доступ до українських природних ресурсів. Міністр фінансів Скотт Бессент вже провів переговори у Києві з цього питання.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, якого називають ключовою фігурою у досягненні перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, долучиться до переговорної групи разом із держсекретарем Марко Рубіо. Як зазначили у виданні, немає жодної гарантії, що ці кроки справді призведуть до завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мир можливий лише після звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Однак у Білому домі вже дають зрозуміти, що США більше не підтримують повернення України до кордонів 1991 року. Піт Хегсет прямо назвав це "ілюзорною метою", що може означати готовність США піти на поступки ще до початку переговорів із Кремлем.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним і Зеленським - головне

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою і продуктивною".

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, бесіда тривала півтори години. Путін запросив Трампа відвідати Москву та наголосив на необхідності "усунення першопричин конфлікту".

Після цього Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, вони обговорили можливі шляхи досягнення миру, перспективи технологічної співпраці та нову угоду про безпеку й економіку між США та Україною.

Як повідомляв Главред, Трамп планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Він вірить, що припинення вогню в Україні можливе "в недалекому майбутньому". Водночас Трамп вважає членство України в НАТО "непрактичним", а повернення всіх окупованих територій – малоймовірним.

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