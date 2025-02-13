Постачання нафти зупинено: дрони СБУ повторно вдарили по станції перекачування у РФ

Унаслідок удару сталося загоряння в районі закритого розподільчого пристрою та складу котельного обладнання.

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Дрони уразили важливий об'єкт у РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Завдано другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь

Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено

Дрони Служби безпеки України завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь у Тверській області РФ у ніч на 13 лютого.

Об'єкт є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству Інтерфакс-Україна власні джерела у спецслужбі.

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Унаслідок удару безпілотників сталося загоряння в районі закритого розподільчого пристрою і складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

/ Главред

Це вже друга атака дронів СБУ на цей об'єкт. Перша сталася 29 січня, тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомив співрозмовник агентства.

/ interfax.com.ua

Що відомо про станцію Андреаполь

Це один із найбільших виробничих об'єктів у Тверській області. Створена 1982 року. Як ішлося у відповідному наказі Управління Верхньоволзькими магістральними нафтопроводами, станція була необхідна "для забезпечення завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут - Полоцьк".

НПС Андреаполь - одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2. Її працівники роблять великий внесок у забезпечення надійного та безпечного транспортування нафти, а регулярна модернізація та оновлення дають змогу їй відповідати найсуворішим вимогам, що висуваються до об'єктів трубопровідного транспорту.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

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