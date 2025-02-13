Постачання нафти зупинено: дрони СБУ повторно вдарили по станції перекачування у РФ

Важливо:
- Завдано другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь
- Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено
Дрони Служби безпеки України завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь у Тверській області РФ у ніч на 13 лютого.
Об'єкт є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству Інтерфакс-Україна власні джерела у спецслужбі.
Унаслідок удару безпілотників сталося загоряння в районі закритого розподільчого пристрою і складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.
Це вже друга атака дронів СБУ на цей об'єкт. Перша сталася 29 січня, тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.
"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомив співрозмовник агентства.
Що відомо про станцію Андреаполь
Це один із найбільших виробничих об'єктів у Тверській області. Створена 1982 року. Як ішлося у відповідному наказі Управління Верхньоволзькими магістральними нафтопроводами, станція була необхідна "для забезпечення завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут - Полоцьк".
НПС Андреаполь - одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2. Її працівники роблять великий внесок у забезпечення надійного та безпечного транспортування нафти, а регулярна модернізація та оновлення дають змогу їй відповідати найсуворішим вимогам, що висуваються до об'єктів трубопровідного транспорту.
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