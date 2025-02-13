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Попри небажання Трампа: військові США можуть з’явитися в Україні в цікавій ролі

Даяна Швець
13 лютого 2025, 14:49
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Не варто виключати, що будуть якісь силові елементи військ США.
Трамп, армия США
Військові США можуть забезпечувати гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, інстаграм Трампа

Про що мова:

  • США зайдуть в Україну не як миротворці, а як охоронці
  • Американці зацікавлені у видобутку українських металів

Ймовірно, що американські військові таки можуть бути присутніми в Україні. Однак не як миротворці, а у рамках охорони об’єктів зі спільного американо-українського видобутку рідкісноземельних металів на території України, вважає член-кореспондент Української академії геополітики і геостратегії Станіслав Желіховський.

"Ми знаємо позицію Трампа, що він не підтримує відправлення американських військ в Україну. Але, водночас, не проти видобувати українські ресурси. А хто буде забезпечувати гарантії безпеки? Що, американці видобуватимуть якісь метали в надрах України, а європейці будуть це захищати? Тут якісь нестиковки виходять", — сказав Желіховський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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Желіховський висловлює думку, що Америка в дещо іншій ролі братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди для України / Інфографіка: Главред

"Тобто європейські військові офіційно можуть бути розміщені, а американці, можливо, на комерційній основі. І не виключаю, що будуть якісь їхні силові елементи, тобто війська, але вони не будуть оформлені як миротворці, а, можливо, як охорона цих родовищ, їхньої розробки", — припустив політолог.

Окрім цього, за словами Желіховського, така практика не нова, її застосовували в різних ситуаціях у світі.

"І щоб це не порушило, припустімо, можливу угоду між Україною і Росією про припинення вогню, американці можуть брати участь саме в такому варіанті. Але це мої гіпотетичні роздуми. Але мені здається, що США неспроста грають таку хитру гру, і Дональд Трамп розуміє всі ці ризики. Тому поки що все буде начебто перекладатися на плечі європейських партнерів. Але американці також діятимуть, можливо, трохи за лаштунками. Проте Вашингтон триматиме у фокусі уваги Україну. Тим більше, якщо тут у США є комерційний інтерес", — прокоментував він.

Миротворці в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред з посиланням на видання The Times, Європа може ввести миротворців в Україну. Своєю чергою США "прикриють їх із повітря".

Також варто вказати, що відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені. Для ефективного стримування РФ може знадобитися понад 100 тис. військових.

Своєю чергою експерт Володимир Фесенко висунув думку, що РФ може погодитися на миротворців із НАТО. За його словами, ними можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

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Хто такий Станіслав Желіховський?

Станіслав Желіховський - кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. З 2020 по 2023 рік працював в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Зараз регулярно публікує статті у наукових періодичних та інформаційно-аналітичних виданнях.

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