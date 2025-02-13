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"Немає зради": в Пентагоні прокоментували новоявлену "дружбу" США і РФ

Даяна Швець
13 лютого 2025, 11:10
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На думку глави Пентагону, Трамп є "найкращим переговірником на планеті".
Путин, Трамп, Пит Гегсет
В Пентагоні прокоментували переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: президент РФ, скрін з Ютуб-шоу shawnryansnow

Що сказав глава Пентагону:

  • Агресія РФ стала "перезавантаженням" для НАТО
  • Трамп не зрадив нікого, а лиш посадив обидві сторони за стіл переговорів у пошуках миру

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив думку, що мирний поштовх не є "зрадою" України.

Він вважає, що агресія Росії проти України стала "перезавантаженням виробництва" для НАТО і моментом "усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім"

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"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних витрат для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це нагальна, реальна загроза для континенту, і ця агресія повинна стати тривожним дзвінком", - сказав він The Guardian.

'Немає зради': в Пентагоні прокоментували новоявлену 'дружбу' США і РФ
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Гегсет переконаний, що протистояння агресії окупантів є "важливою європейською відповідальністю".

На думку глави Пентагону, Трамп є "найкращим переговірником на планеті" за те, що він посадив обидві сторони за стіл переговорів у пошуках миру.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не є останні дії та заяви США зрадою України, Гегсет заявив, що це не так.

"Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів", - відповів він.

Переговори РФ та США - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Переговори лідер Штатів назвав "тривалими і продуктивними".

Також на тлі новин про те, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, у Telegraph сказали, якою може бути перемога України. Журналісти висунули версію, що мирне врегулювання російсько-української війни може мати два сценарії.

Водночас, за даними видання The Wall Street Journal, Китай хоче провести саміт Трампа і Путіна без Зеленського. Він має "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

Більше новин про політику США:

The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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