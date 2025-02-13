Проти Порошенка запроваджено жорсткі санкції: офіційне рішення РНБО

Зеленський запровадив санкції проти екс-президента.

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​ РНБО ввело санкції проти Порошенка ​ / Колаж: Главред, фото: ОП, тг-канал Порошенка

Про що мова:

РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука

Все майно екс-президента, нажите за останні 30 років, буде передано до АРМА

Проти п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка запроваджено санкції РНБО. На сайті Глави держави оприлюднено відповідний указ президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Як йдеться в документі, до Порошенка безстроково запроваджені наступні санкції:

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Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; Обмеження торговельних операцій (повне припинення); Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); Запобігання виведенню капіталів за межі України; Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; Заборона користування радіочастотним спектром України; Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); Заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; Припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; Заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; Заборона на набуття у власність земельних ділянок; Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

Окрім цього, РНБО ввела санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.

Останні санкції Зеленського - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ. Активи фігурантів заблоковані на 10 років, також вони безстроково позбавлені державних нагород.

Згодом, 5 лютого президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. На ньому очільник України анонсував нові санкції.

За словами президента, українські правоохоронці добре попрацювали у боротьбі зі зрадниками та схемами, що шкодять державі.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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