РФ збільшує витрати на війну: у розвідці розкрили, звідки Росія отримує кошти

Уряду РФ доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

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Скільки РФ витрачає на війну проти України / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

У звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що уряд Росії має амбітні плани щодо збільшення військових витрат 2024 року - на 26%.

У розвідці вважають, що це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте запланований цільовий показник доходів Росії на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

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За даними британської розвідки, уряду Росії доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, з урахуванням інфляційного тиску або обмежження майбутнього економічного зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення до України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що Володимиру Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни. У Росії залишився значний запас міцності, багато в чому завдяки залишкам російських резервів, номінованих в китайських юанях.

Військовий експерт Павло Нарожний визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті. За його словами, в окупантів можливі лише тактичні успіхи, тобто просування на кілька сотень метрів.

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