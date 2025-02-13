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Тепер це світ Трампа і Путіна: у Telegraph сказали, якою може бути перемога України

Анна Ярославська
13 лютого 2025, 09:38оновлено 13 лютого, 10:10
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Своєрідної мантри "Нічого про Україну без України" більше не існує.
Путін, Трамп, Україна
Мирне врегулювання російсько-української війни може мати два сценарії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Форма миру в Україні залежатиме від дій Європи
  • Путін може повернутися в Україну за кілька років

Америка не зацікавлена в забезпеченні безпеки ні України, ні Європи. Таким чином, форма миру залежатиме від самої Європи, зокрема й від Великої Британії. Для України ж існують два сценарії. Про це пише у статті "Зараз це світ Путіна і Трампа" для видання The Telegraph британський журналіст Роланд Оліфант.

"Нічого про Україну без України. Після вторгнення це було американською мантрою - обіцянка не вдаватися до гри Росії з поділу третіх країн між двома супердержавами. Більше ні", - пише журналіст.

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Стаття опублікована на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Глава Білого дому назвав цю бесіду "продуктивною" та повідомив про те, що команди обох держав "негайно почали переговори".

"Якщо так сталося, то це велика перемога світогляду Путіна. Президент Росії завжди вважав, що по-справжньому суверенними можуть бути тільки ті країни, які вирішують долі інших (...) Ось чому він завжди хотів говорити з Вашингтоном, а не з Києвом про долю України. Все інше було б приниженням", - ідеться в статті.

Два сценарії для України

Мирне врегулювання російсько-української війни може мати два сценарії.

Якщо Україна утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро та залишиться вільною, стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг.

"Так, жахливою ціною і за недосконалого світу - але, тим не менш, вони переможуть, і в них буде майбутнє", - зазначає автор.

Другий же сценарій полягає в тому, що Путін повернеться в Україну через кілька років, захопить Харків і Київ, а потім вторгнеться в країну НАТО, переконавшись, що Альянс не відповідатиме своїй риториці колективної оборони.

"Тоді Велика Британія і Європа житимуть в умовах, які російські дипломати люблять називати "новою архітектурою європейської безпеки". Це буде місце, де пануватиме точка зору Путіна про те, що сильний розмежовує слабких", - пише Оліфант.

Доля Європи залежить від самої Європи

Оліфант зазначає, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер і його колеги по той бік Ла-Маншу повинні вирішити, чи хочуть вони самі обирати долю свого континенту, чи дозволити Москві та Вашингтону зробити це за них.

Це означає масштабні інвестиції в їхні збройні сили та оборонну промисловість з метою стримування майбутнього нападу Росії не лише на Україну, а й на європейську частину НАТО. Як зазначив журналіст, це означатиме жорсткі компроміси і політично складні рішення щодо витрат, але це можна реалізувати.

"Британія та Європа повинні поставити собі питання, чи хочуть вони опинитися за столом переговорів або в меню. Настав час ухвалення рішення", - резюмував Оліфант.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа перед виборами у США / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою і продуктивною".

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, бесіда тривала півтори години. Путін запросив Трампа відвідати Москву і наголосив на необхідності "усунення першопричин конфлікту".

Після цього Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили можливі шляхи досягнення миру, перспективи технологічного співробітництва та нову угоду про безпеку й економіку між США та Україною.

Трамп планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Він вірить, що припинення вогню в Україні можливе "в недалекому майбутньому". Водночас Трамп вважає членство України в НАТО "непрактичним", а повернення всіх окупованих територій - малоймовірним.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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