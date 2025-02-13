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Прогриміло 12 вибухів: у РФ поскаржилися на атаку дронів у Липецьку

Анна Ярославська
13 лютого 2025, 06:54оновлено 13 лютого, 07:54
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У Міноборони країни-агресора Росії відзвітували, що сили ППО знищили 83 дрони за ніч.
Дрон
Дрони атакували цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Коротко:

  • РФ атакували дрони
  • Вибухи прогриміли в Липецьку

У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов після другої години ночі заявив про оголошення на території всієї Липецької області режиму повітряної небезпеки. Пізніше він оголосив про загрозу атаки БПЛА в Липецьку і муніципальному окрузі, а також у місті Єлець та Єлецькому районі, а ще в місті Грязі та Грязинському районі.

відео дня

Також липецький губернатор просив "не публікувати фото і відео про роботу ППО, наслідки атак безпілотників або їхніх прольотів".

"Увага! Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Триває робота ППО і засобів придушення", - написав він у Telegram.

Дивіться відео - Російський Липецьк атакували дрони:

Скриншот

Telegram-канал Mash повідомив, що 12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька.

"Зі слів місцевих, дрони з 03:30 атакують ще й місто Єлець, жителі чують багато "хлопків і дзижчання". Глава регіону Ігор Артамонов раніше попереджав про можливі прильоти БПЛА", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що через падіння уламків БПЛА постраждала жінка. У неї осколкові поранення, її госпіталізували.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО знищили 83 дрони за ніч: 37 - над Бєлгородською областю, по 12 - над Курською та Липецькою, по три - над Калузькою, Смоленською та Воронезькою, один - над Ростовською.

Дрон Лютий инфографика
​ Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 лютого в РФ прогриміли вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів у містах Енгельс і Саратов Саратовської області. Прогриміли щонайменше 11 вибухів. У районі місцевого аеродрому було чути звуки, схожі на автоматні черги.

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

Раніше стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

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