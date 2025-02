Переговори про мир 'на носі': в ISW пояснили, на які поступки готовий піти Путін

Ключові висновки ISW:

Володимир Путін не має наміру шукати компромісів у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни проти України. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши розмови екс-президента США Дональда Трампа з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

У звіті ISW наголошується, що, згідно з офіційною заявою Кремля, Путін підкреслив Трампу необхідність "усунення першопричин" війни та висловив готовність до переговорів.

Аналітики зазначають, що влада РФ трактує "першопричини" конфлікту як нібито порушення НАТО зобов’язань щодо нерозширення на схід. Це, на їхню думку, підтверджує, що Кремль прагне диктувати свою волю Заходу і "не зацікавлений у компромісі в цій вимозі".

Також у звіті йдеться про можливість обміну територій Курської області РФ на українську. Проте прессекретар Кремля Дмитро Пєсков і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявили, що цьому не бувати.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 лютого Дональд Трамп провів переговори із Володимиром Путіним. За словами очільника Штатів, вони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем.

Після дзвінка Путіну відбулася телефонна розмова Трампа і Зеленського. Як розповів лідер України, президенти говорили про можливості досягнення миру, співпрацю, технологічні можливості.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що розмова була "гарною та конкретною". Також він зазначив, що Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.