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Росіян завозять до України після удару по інтернату в Суджі: у WP розкрили деталі

Юлія Закрепа
13 лютого 2025, 11:30оновлено 13 лютого, 12:08
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Росіян доправили до медичних установ та тимчасових центрів розміщення.
Росіян завозять до України після удару по інтернату в Суджі: у WP розкрили деталі
Сотні росіян евакуювались до України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

  • Як зараз виглядає Суджа
  • Чому росіяни переїжджають до України

Більше сотні жителів Курської області евакуювались до Сумської області після обстрілу інтернату в Суджі.

В проведенні евакуації допомагав Міжнародний комітет Червоного Хреста, який перебував на українській території, йдеться у матеріалі The Washington Post.

відео дня

Людей, вивезених із прикордонних населених пунктів, що зазнавали обстрілів, доправили до медичних установ та тимчасових центрів розміщення. Декілька громадян Росії, які отримали поранення під час нових атак, прибули до України через кілька днів після цього, повідомляють кореспонденти WP із Сумської області.

Суджа - що відомо про місто
Що відомо про місто Суджа / Інфографіка: Главред

Яка ситуація у Курській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по інтернату в Суджі. Зеленський акцентував, що так само Росія воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само російські військові вбивали людей у Сирії.

12 січня Росія завдала потужного авіаудару по інтернату у Суджі. За словами Олексія Дмитрашківського, приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Він додав, що в інтернеті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.

Стало відомо, як зараз виглядає Суджа і що кажуть про ситуацію місцеві. Сили оборони України взяли під контроль районний центр Суджа в Курській області Росії. На вулицях міста можна зустріти чимало місцевих мешканців, які бідкаються, що не можуть виїхати з міста.

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