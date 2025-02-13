Хто контролює важливу трасу під Покровськом: що насправді там відбувається

Ділянка фронту поблизу траси - це частина Покровського напрямку.

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Що відбувається під Покровськом / колаж: Главред, фото: 127 окрема розвідувальна бригада, 21 окрема механізована бригада

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В районі траси Покровська тривають бої

Армія РФ намагається закріплюватись на важливих позиціях

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська не мають повного контролю над трасою Покровськ-Костянтинівка у Донецькій області. Бої у тому районі тривають.

За його словами, в районі траси тривають бої, а окупанти не мають чіткого контролю над нею.

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"Там немає якогось чіткого контролю за трасою чи населених пунктів навколо неї. Тому що там ідуть зараз безпосередньо йдуть боєзіткнення із різними результатами. Українські війська відновлюють на певних напрямках позиції, а російські намагаються лізти та закріплюватись, чіплятися за якісь малі населені пункти, за якісь окремі позиції в малих населених пунктах", - пояснив речник в ефірі "Суспільного".

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ділянка фронту поблизу траси - це частина Покровського напрямку. Основний вектор атак на цій ділянці направлений ближче до Покровська.

"Битва за Покровськ іде, вона іде доволі активно. Вона йде на південь та південний захід", - додав Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ стабілізували ситуацію під Покровськом, але з'явився новий загрозливий напрямок. Військовий аналітик Василь Пехньо вважає, що настав той час, коли росіяни перейшли кульмінаційну фазу свого наступу.

У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.

Військовий назвав неочікувані причини, чому РФ зменшила штурми на Покровському напрямку. Це відбувається у звʼязку з досить ефективною й успішною роботою наших артилерійських систем та ударних дронів. Тобто, комбінована робота артилеристів й операторів БПЛА приносить хороші результати.

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