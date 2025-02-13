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Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка - деталі

Марія Николишин
13 лютого 2025, 15:47
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Зеленський має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам.
Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка - деталі
Санкції проти Порошенка / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/petroporoshenko

Головне із заяви президента:

  • Запроваджені санкції не будуть останніми
  • Їх запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни
  • Ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет

Президент Володимир Зеленський сказав, чому були запроваджені санкцій проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає Суспільне.

Так, за його словами, запроваджені санкції не будуть останніми.

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Президент підкреслив, що санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Президент зауважив, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть.

Санкції проти Порошенко - що відомо

Як повідомляв Главред, Рада національної безпеки та оборони України 12 лютого ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо народного депутата, лідера "Європейської солідарності" та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Вже 13 лютого проти п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка було запроваджено санкції РНБО. На сайті Глави держави оприлюднено відповідний указ президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Нагадаємо, після перемоги Зеленського на виборах проти Порошенка було відкрито понад 20 кримінальних справ. Його активи арештували, а компанії отримали великі штрафи від Антимонопольного комітету.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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