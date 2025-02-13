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Трамп і Путін спробують досягти припинення вогню до Великодня або 9 травня - FT

Віталій Кірсанов
13 лютого 2025, 18:55
172
Як ідеться у статті FT, Київ і його європейські союзники з жахом спостерігають за тим, що відбувається, збоку.
Трамп і Путін
Трамп і Путін спробують досягти припинення вогню до Великодня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Про що йдеться у статті Financial Times:

  • Путін "захоче укласти угоду в знаменний день"
  • Головна мета Путіна - створити нову архітектуру безпеки
  • Ситуація виглядає більш сприятливою для Путіна, ніж будь-коли

Президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін, можливо, спробують забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня, або до Дня Перемоги, 9 травня. Про це пише Financial Times із посиланням на українських і західних топ-чиновників.

За словами українського чиновника, Путін "захоче укласти угоду в знаменний день".

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"Після того, як Дональд Трамп розпочав прямі мирні переговори з Москвою, минаючи Київ і європейських союзників, російський президент зараз як ніколи близький до того, щоб отримати те, чого він хотів від свого трирічного вторгнення", - зазначили у виданні.

Вказується, що головна мета Путіна - створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі, схожу на ту, яку Радянському Союзу наприкінці Другої світової війни забезпечила Ялтинська конференція.

"Тепер США можуть бути відкриті для того, щоб дозволити йому це зробити. Міністр оборони Піт Хегсет відкинув прагнення України вступити в НАТО і повернути свою територію у Росії. Путін і Трамп обговорили "двостороннє економічне співробітництво", що свідчить про те, що США готові скасувати санкції проти Москви. І Трамп, схоже, має намір скасувати зобов'язання США перед НАТО і надати європейським країнам завдання підтримання миру", - йдеться в статті.

Директор Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв зазначив, що ситуація виглядає набагато сприятливішою для Путіна, ніж будь-коли за останні три роки війни:

"Якщо США просто в односторонньому порядку припинять свою військову та дипломатичну підтримку, а також обмін розвідданими, то Україна опиниться в дуже складному становищі. І вибратися з нього буде важко, навіть якщо європейці візьмуть активнішу участь".

У FT наголосили, що до призначеної Трампом для переговорів із Росією делегації не входить його спецпредставник Кейт Келлогг, який закликав посилити санкційний тиск на Москву і продовжити постачання зброї Україні.

"Це говорить про те, що адміністрація не збирається серйозно ставитися до основних проблем України. Путін сприйняв би це як схвалення його погляду на світ і крок до реалізації його мрії про дійсно глибокі розбіжності між США і Європою", - заявив колишній високопоставлений американський чиновник.

Київ сподівався, що зможе переконати Трампа виробити спільну позицію щодо залучення Росії за стіл переговорів, і запропонував доступ до своїх запасів корисних копалин в обмін на підтримку США, додали у виданні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зізнався, що було "складно" налагодити тісні відносини з командою Трампа. За його словами, "потрібен час", перш ніж вони зможуть побудувати такі ж відносини, як із представниками адміністрації Байдена.

А поки що, як ідеться в статті, Київ і його європейські союзники з жахом спостерігають за тим, що відбувається, збоку, побоюючись, що США укладуть невигідну угоду, і "виставлять їм рахунок".

Переговори Трампа і Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 лютого новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Як зазначає Bild, підсумки цієї розмови свідчать про те, що Україна і Європа можуть бути відсторонені від переговорного процесу щодо завершення війни, а переможцем у цьому протистоянні стане Путін. Таку думку висловив професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що спроби досягнення миру не слід вважати "зрадою" України. На його думку, російська агресія стала для НАТО стимулом до активізації виробництва і підтвердженням необхідності мати сильний і надійний альянс.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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