У США готують закон про ленд-ліз для передачі Україні 'переможної зброї': що відомо

Поставки озброєння з боку США після підписання закону про ленд-ліз можуть допомогти Україні та союзникам стримати російського диктатора Путіна.

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В США анонсували новий закон про ленд-ліз для України / Колаж Главред, фото: US Army, скріншот із відео

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В США представлять новий законопроєкт для ленд-ліз

Новий закон дозволить надати Україні та союзникам США "зброю перемоги"

У понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон оголосив про намір представити новий законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить США передати Україні "переможну зброю". Про це член Палати представників США Джо Вілсон повідомив у своєму X (колишній Twitter).

"Сьогодні я представлю закон про першочерговий ленд-ліз, щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для відправки переможної зброї нашим партнерам, включаючи Україну", - йдеться у повідомленні. відео дня

Фото: скріншот

Джо Вілсон зазначив, що це потрібно для того, щоб стримати військового злочинця Путіна. Крім того, республіканець звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що рішення про ленд-ліз не було прийняте раніше. як це мав би зробити Байден вже давно.

"Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили!", - написав він.

В іншому пості Джо Вілсон підкреслив, що Росія не повинна мати доступу до технологій цивілізованого світу, зокрема американських.

"Вони вирішили жити в темних віках, і ми повинні їм це дозволити", - написав він.

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Конгресмен-республіканець також заявив, що необхідно заборонити Росії закупівлю будь-якої західної військової техніки. Він нагадав слова спецпредставника Трампа з питань України та Росії генерал-лейтенанта Келлога, який зазначив, що нинішні санкції проти Росії оцінюються лише на "3", тоді як мають бути на "10".

"З'єднайте крапки над "і". Іранський режим надає військовому злочинцю Путіну безпілотники-смертники і ракети. Військовий злочинець Путін постачає іранським маріонеткам Хезболлі і хуситам. Все це фінансує Комуністична партія Китаю. Дайте відсіч осі агресорів!", - закликав він.

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Військова допомога США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії, заявив новий державний секретар Марко Рубіо. За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, Рубіо підкреслив, що Вашингтон не відмовиться від України.

Постачання американської зброї, які були тимчасово призупинені, відновилися на тлі перегляду адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва. Аналіз Reuters показує, що після перемоги Трампа середня вартість поставок значно зросла, досягнувши рівня середини 2023 року.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США не скоротили військову допомогу Україні після зміни адміністрації Білого дому, хоча наразі нові пакети допомоги не обговорюються. Він також подякував Сполученим Штатам за підтримку.

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