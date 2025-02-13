Китай хоче провести саміт Трампа і Путіна без Зеленського: у ЗМІ розкрили мету

У Європі глибоко стурбовані щодо дедалі тісніших зв'язків між Пекіном і Москвою.

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Китай запропонував організувати саміт Трампа і Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

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Чи отримав Білий дім пропозицію Китаю про переговори

Як у США та Європі сприйняли цю пропозицію

Китай висунув пропозицію провести саміт між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти припиненню війни в Україні.

За словами посадовців у Пекіні та Вашингтоні для видання The Wall Street Journal, китайські чиновники останніми тижнями через посередників висунули пропозицію команді Трампа провести саміт між двома лідерами та "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

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Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв'язків між Пекіном і Москвою.

Як розповіли посадовці, пропозиція Китаю передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського.

"Перспектива США вести переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучити Україну до будь-яких переговорів для вирішення її майбутнього", - йдеться в матеріалі.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все одно відкинув її.

"Зовсім не життєздатна", - лаконічно відповів представник Білого дому.

Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що не знав про це, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання".

Водночас, як зауважили ознайомлені співрозмовники, китайський лідер Сі Цзіньпін "не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини Китаю з Росією".

Переговори Трампа із РФ та Україною

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент США Дональд Трамп сказав, що потрібно для завершення війни в Україні. Він також заявив, що Україна навряд чи повернеться до кордонів 2014 року. Для припинення війни країні, ймовірно, доведеться поступитися територією Росії.

Стали відомі перші подробиці розмови Трампа і Зеленського. Це відбулося після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент України зазначив, що вони говорили про можливості досягнення миру, співпрацю, технологічні можливості.

Дональд Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним. За словами президента США, переговори Трампа з Путіним можуть відбутися у Саудівській Аравії. Також він зазначив, що до цієї зустрічі буде залучений саудівський принц.

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