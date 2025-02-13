"Буде демаркація": Гегсет розкрив головну мету переговорів між Україною та РФ

Ані Москва, ані Київ не отримають "усього, що вони хочуть" за підсумками переговорів про закінчення війни, каже Піт Гегсет.

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Піт Гегсет прокоментував перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

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Повернення України до кордонів 2014 року не є реалістичним

США не вважають, що за підсумками переговорів Україна зможе вступити до НАТО

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет вважає, що повернення України до кордонів 2014 року не є реалістичним сценарієм.

"Ми, як і ви, хочемо бачити суверенну і процвітаючу Україну, але ми повинні почати з визнання того факту, що повернення України до кордонів, які вона мала до 2014 року, - це нереалістична мета", - заявив він перед зустріччю глав МЗС країн НАТО.

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За словами американського міністра оборони, "гонитва за цією недосяжною метою лише продовжить війну і принесе більше страждань".

Водночас він зазначив, що у США не вважають, що за підсумками переговорів щодо припинення війни Україна зможе вступити до НАТО.

"США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість, будь-які гарантії у сфері безпеки для України мають підкріплюватися боєздатними європейськими або неєвропейськими військовими", - зазначив глава оборонного відомства США.

Крім того, він вказав на те, що в разі розміщення миротворчих сил в Україні, вони мають бути частиною місії, що не належить до НАТО, і на них не має поширюватися стаття 5 (НАТО про колективну оборону - ред.).

Глава Пентагону наголосив, що американські військові не будуть розміщені в Україні, однак визнав, що за лінією зіткнення також має бути сильний міжнародний контроль.

"Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім союзниками, і потім усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде свого роду демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - додав він.

При цьому він говорить про те, що США вестимуть мирні переговори як із Путіним, так і з Зеленським, але ні Москва, ні Київ не отримають "усього, що вони хочуть" за підсумками переговорів про закінчення війни.

"Аргумент про те, що для початку переговорів зараз потрібні поступки від Володимира Путіна, інакше інакше в іншому разі президент США не повинен (йти назустріч, ред.) - я відкидаю", - сказав очільник американського міноборони і додав, що Трамп не йде на поступки Путіну, а веде переговори з главою Кремля з позиції сили.

"Ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси, але будьте певні: президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха", - додав Гегсет.

Раніше Рустем Умеров зробив заяву про готовність до переговорів і про завершення війни. На засіданні "Рамштайн" обговорять стабільні та своєчасні поставки військової допомоги у 2025 році.

Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, на які поступки готовий піти Путін. Володимир Путін не має наміру шукати компромісів у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни проти України.

Як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним. За словами глави Штатів, вони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем.

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