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Зеленський повідомив про хороші новини з фронту і натякнув, де успіх у ЗСУ

Олексій Тесля
13 лютого 2025, 20:24
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Глава держави подякував українським захисникам із 425-го окремого штурмового полку.
Зеленський повідомив про хороші новини з фронту і натякнув, де успіх у ЗСУ
Президент повідомив про новини з фронту / Колаж: Главред, фото: 126 ОБр ТРО, Офіс президента

Важливо:

  • На фронті є хороший результат від українських захисників
  • Подяка захисникам із 425-го окремого штурмового полку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що на фронті є хороший результат від українських захисників.

Як підкреслив він під час свого вечірнього телевізійного звернення, сьогодні були дуже важливі доповіді українських військових.

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"Дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

При цьому глава держави подякував українським захисникам із 425-го окремого штурмового полку.

"Ваша сила справді має значення. Молодці!", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку. Окупанти намагаються закріпити успіхи, посилити угруповання на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прорвалися вперед на Курщині. Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. Російські війська в січні 2025 року захопили близько 320 кв. км території, тоді як у листопаді 2024 року - понад 700 кв. км.

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Формування військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. З 2022 року батальйон брав участь у визволенні міста Ізюм, брав участь у боях на Донбасі. У січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано в полк, зокрема розгортаються танковий і артилерійський підрозділи, повідомляє Вікіпедія.

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