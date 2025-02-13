Україні потрібні тисячі миротворців: важлива заява Зеленського про закінчення війни

Президент може підняти тему миротворців на Мюнхенській конференції.

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Володимир Зеленський розповів про перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

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Припинення вогню не можна вводити без гарантій безпеки для України

Для підтримання миру необхідно 100 тисяч миротворців

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що для підтримання миру між Україною і Росією необхідно 100 тисяч миротворців.

Українські військові вже підготували спеціальну карту для союзників, наголосив він під час візиту на Хмельницьку АЕС, повідомляє РБК-Україна.

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Припинення вогню не можна вводити без гарантій безпеки для України, зазначив глава держави. За його словами, гарантії безпеки можуть передбачати вступ України до НАТО, передачу зброї, ядерну зброю або певний стримувальний пакет.

При цьому він також упевнений у тому, що в разі відмови в прийомі до Альянсу, доведеться "будувати НАТО в Україні". Однак у цьому випадку знадобляться поставки зброї, а також контингент від європейців і американців.

"Контингент не 5-7 тисяч, але я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже відкрито. Але там потрібно 100 тисяч людей, ну, це не про 5 тисяч", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Україні потрібно 100 тисяч миротворців:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ може погодитися на миротворців із НАТО. На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що передбачає ініціатива щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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