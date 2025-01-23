Сирський дав пораду українським чоловікам: "Не треба боятися, а йти і перемагати"

В Україні військовозобов'язаний сам може вибрати спеціальність і військову частину для служби, стверджує Сирський.

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Сирський дав пораду українським чоловікам / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Що сказав Сирський:

Чоловікам потрібно виконати свій конституційний обов'язок

В Україні гнучка та демократична система залучення до армії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський порадив чоловікам, які ще сумніваються, чи йти в армію, не боятися і виконати свій конституційний обов'язок. Про це він заявив в інтерв'ю проєкту "БАЗА" на Радіо Байрактар.

"По-перше, не треба сумніватися, а виконати свій конституційний обов'язок", - сказав головнокомандувач ЗСУ. відео дня

По-друге, як зазначив Сирський, в Україні військовозобов'язаний сам може обрати спеціальність і військову частину для служби.

"У нас настільки зараз гнучка і демократична система (залучення до армії, - ред.), що ти можеш обрати ту частину і навіть ту спеціальність, до чого маєш здібності, навички чи досвід. Якщо ти добровільно обираєш, або через рекрутинговий центр бригаду, яка має традиції, або хочеш стати оператором БПЛА, ти можеш це зробити. Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати", - додав генерал.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не зможе здолати Росію у війні, зосереджуючись лише на збільшенні чисельності армії. Для перемоги необхідна високотехнологічна західна зброя і далекобійні ракети. Про це заявив народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Мобілізувати 18-річних студентів після завершення базової військової підготовки у вишах неможливо. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а молодь у віці 18-25 років може вступити в армію тільки на добровільних засадах шляхом підписання контракту, повідомили нардеп Олексій Гончаренко та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Законодавством України передбачено, що студенти, які здобувають першу вищу освіту, не підлягають мобілізації. Право на відстрочку мають ті, хто навчається на бакалавра вперше або здобуває ступінь магістра після бакалавра. Водночас здобуття другої чи третьої вищої освіти або аспірантури більше не дає права на відстрочку.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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