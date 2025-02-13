Під загрозою два великі міста: Сирський заявив про зрив планів наступу РФ

Сирський повідомив про прийняття необхідних рішень щодо забезпечення українських військ, що беруть участь у операції в Курській області.

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Сирський заявив про зрив планів наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Про що сказав Сирський:

Сили оборони зірвали плани РФ щодо наступу в напрямку Сум та Харкова

Україна має власну "санітарну зону" на території Росії

Сили оборони України зірвали плани російських окупантів щодо наступу на Суми та Харків і створення так званої "санітарної зони". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Він зазначив, що особисто працював у бойових частинах на Сумському напрямку.

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За його словами, минулого року ворог планував зробити цей регіон "санітарною зоною" та розширити наступ на Харків і Суми. Відповіддю на це стали превентивні дії українських сил – вони провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області.

"Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території РФ, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час роботи у штабах детально проаналізував оперативну ситуацію на напрямку, розглянув проблемні питання, зокрема потреби підрозділів у особовому складі, техніці та боєприпасах, а також вислухав пропозиції командирів на місцях.

"Прийняв необхідні рішення для забезпечення наших військ необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони. Дякую кожному і кожній із Сил оборони за стійкість та самовіддачу. Працюємо на Перемогу. Слава Україні!", - резюмував Сирський.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що російські війська не змогли встановити повний контроль над трасою Покровськ-Костянтинівка в Донецькій області, бої в цьому районі тривають.

Тим часом дрони Служби безпеки України вдруге атакували нафтоперекачувальну станцію Андреаполь у Тверській області РФ в ніч на 13 лютого. Як повідомили Інтерфакс-Україна джерела у спецслужбах, цей об'єкт є ключовим елементом Балтійської трубопровідної системи.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові нещодавно просунулися в районі Курської області, на південний схід від Суджі. Геолокаційні кадри від 11 лютого свідчать, що Сили оборони здійснили механізований штурм розміром у взвод, завдяки чому просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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