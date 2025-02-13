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ЗСУ прорвались вперед на Курщині: аналітики розкрили ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
13 лютого 2025, 14:50
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Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки.
ЗСУ прорвались вперед на Курщині: аналітики розкрили ситуацію на фронті
Як українські військові просунулись у Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 127 окрема розвідувальна бригада

Ключові тези ISW:

  • Армія РФ відбили кілька українських атак поблизу Курилівки
  • Війська КНДР нещодавно почали атакувати групами по 15-20 осіб

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно просунулися поблизу Курській області на південний схід від Суджі.

Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки, що розташована на південний схід від Суджі під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі, йдеться у звіті ISW.

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Аналітики наголошують, що також в Курській області просунулися й війська РФ. Геолокаційні кадри за 12 лютого показують, що росіяни просунулися до західної частини Свєрдлікового - на західному (правому) березі річки Локня.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривали біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки, а також, що нібито війська РФ відбили кілька українських атак поблизу Курилівки, яка розташована на південь від Суджі.

Суджа - що відомо про місто
Що відомо про місто Суджа / Інфографіка: Главред

Українська бригада, яка діє в Курській області, 12 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований розміром у взвод в невизначеному районі Курської області.

Також український командир українського взводу заявив, що війська КНДР нещодавно почали атакувати групами по 15-20 осіб замість більших груп по 50 осіб, але продовжують зазнавати значних втрат.

Операція у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ. У той же час російські війська також мають певні тактичні успіхи.

У ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику штурмів окупантів у Курській області. Російські окупаційні війська в Курській області змінили тактику під час штурмів. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Також відомо, що війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області. Аналітики ISW також оцінили російське просування та зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися.

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