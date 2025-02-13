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Мирні переговори щодо війни в Україні не закінчаться членством в НАТО - Рютте

Юрій Берендій
13 лютого 2025, 19:31
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Країни НАТО досягли згоди забезпечити Україні найкращі умови для проведення переговорів щодо закінчення війни з Росією, зазначив Рютте.
Мирні переговори щодо війни в Україні не закінчаться членством в НАТО - Рютте
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО у рамках мирних домовленостей / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Рютте:

  • Українні не обіцяли вступ до НАТО за підсумками мирних переговорів з РФ
  • Важливо не дрпустити повторної агресії Росії щодо України

Країни НАТО не давали Україні гарантій членства в Альянсі в рамках можливих мирних домовленостей із Росією. Основний пріоритет – запобігти повторному вторгненню РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

Він нагадав, що під час торішнього саміту у Вашингтоні союзники підтвердили, що шлях України до НАТО є "незворотнім". Однак конкретного рішення щодо того, чи стане членство частиною підсумку мирних переговорів із Росією, ухвалено не було, хоча такий варіант залишається можливим.

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Рютте також наголосив, що критично важливо не допустити повторної агресії з боку Володимира Путіна проти України.

"Ми можемо подумати про 5-10 варіантів, як забезпечити ці гарантії для України. Але ніколи Україні не обіцяли, що в рамках домовленостей про мир буде членство в НАТО", - додав він.

Рютте також зазначив, що союзники дійшли згоди щодо необхідності забезпечити Україні найкращі умови для переговорів і досягти міцного та довготривалого миру.

Крім того, він повідомив, що учасники зустрічі обговорили питання збільшення оборонних витрат і нарощування виробництва.

"Щоб забезпечити нашу повну готовність до виконання цих планів, також і в майбутньому, нам потрібно більше військових можливостей, а для цього нам потрібно значно більше оборонних витрат, тому не можна гаяти часу", - сказав він, передає The Guardian.

Генсек наголосив, що від цього залежить майбутнє свободи та процвітання.

Він також висловив сподівання, що багато міністрів після зустрічі повернуться додому з ще більшою усвідомленістю нагальності цих питань.

вступление в НАТО инфографика
Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до НАТО наразі малоймовірний через спротив з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він підкреслив, що в разі неможливості приєднання до Альянсу країні доведеться значно збільшити свою армію для ефективної протидії Росії.

Водночас народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що, судячи з заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна не стане членом НАТО за його каденції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що розширення НАТО на схід і переговори щодо вступу України не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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