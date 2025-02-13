'За двома треками': в Кремлі зробили заяву щодо участі України в мирному процесі

В Кремлі зробили зухвалу заяву щодо ролі України в мирних переговорах щодо закінчення війни та анонсували нові переговори між Трампом та Путіним.

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В Кремлі зробили зухвалу заяву після переговорів з Трампом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Коротко:

Україна буде брати участь у мирних переговорах з РФ

Зустріч Трампа і Путіна може відбутись в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

У Кремлі підтвердили участь України в мирних переговорах щодо закінчення війни з Росією. Про це повідомив прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

"Україна братиме участь у переговорах щодо врегулювання. Буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу", - сказав він. відео дня

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи питання про ініціатора телефонної розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, нагадав, що Трамп ще до інавгурації заявляв про намір зателефонувати російському диктатору.

"Президент Трамп ще до передвиборчої кампанії і після виборів, до інавгурації говорив про те, що збирається зателефонувати президенту Путіну", - сказав він.

Пєсков також цинічно заявив про те, що Путін і Трамп в ході переговорів не торкались теми "правового статусу Зеленського", яку кремлівська пропаганда любить повторювати, щоб просувати тезу про нібито "нелегітимність президента України.

Він також не виключив можливості нових телефонних переговорів між президентами РФ і США перед їхньою майбутньою особистою зустріччю.

"Звичайно, [розмова - ред.] можлива", - сказав він в інтерв'ю російським пропагандистам.

За його словами, Ер-Ріяд розглядається як потенційне місце для зустрічі, однак остаточного рішення поки немає. Підготовка до такого саміту може зайняти як кілька тижнів, так і кілька місяців.

"Для двох країн Ер-Ріяд підходить. Дійсно, Ер-Ріяд фігурував. Але поки що жодних рішень ні на робочому рівні, ні на вищому з цього приводу не ухвалювали і не фіксували. Чи буде це Ер-Ріяд, чи інша столиця, ми не знаємо", - сказав Пєсков.

Пєсков зазначив, що після телефонної розмови Трамп висловив симпатію до керівництва Саудівської Аравії, назвавши її партнерською державою. Він також підкреслив, що між Росією та Саудівською Аравією триває конструктивна співпраця в різних сферах.

"Добре відомо, що Путін має дуже добрі стосунки зі спадкоємним принцом. Вони дуже багато годин провели разом у бесідах, обговорюючи світові проблеми", - розповів Пєсков.

Крім того, представник Кремля заявив, що головним візаві у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні залишається Росія.

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Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 лютого новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Як зазначає Bild, підсумки цієї розмови свідчать про те, що Україна та Європа можуть бути усунуті від переговорного процесу щодо завершення війни, а переможцем у цьому протистоянні стане Путін. Таку думку висловив професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що спроби досягнення миру не слід вважати "зрадою" України. На його думку, російська агресія стала для НАТО стимулом до активізації виробництва та підтвердженням необхідності мати сильний і надійний альянс.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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