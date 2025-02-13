"Частина землі повернеться": Трамп сказав, що потрібно для завершення війни в Україні

Щоб війна закінчилася, Україні доведеться поступитися частиною своїх регіонів, заявив президент США.

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Трамп прокоментував можливість відновлення кордонів України до 2014 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap.live

Головні тези:

Україна не зможе повернути всі свої території

Які регіони залишаться окупованими, не уточнюється

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна навряд чи повернеться до кордонів 2014 року. Для припинення війни країні, ймовірно, доведеться поступитися територією Росії. Про це політик повідомив під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому ввечері 12 лютого.

Як пише The Washington Post, на запитання про те, чи зможе Україна повернути свої кордони, встановлені до 2014 року, Трамп відповів, що не вважає, що українцям вдасться повністю забрати свої території.

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"Я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно", - сказав Трамп.

При цьому президент США все ж таки допускає, що частину земель Україні вдасться повернути. Про які саме регіони йдеться, Трамп не уточнив.

"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цієї землі повернеться", - зазначив глава Білого дому.

Коментуючи можливості завершення російсько-української війни, Дональд Трамп також зазначив, що "Україні, мабуть, доведеться поступитися" частиною своїх регіонів. Ймовірно, це доведеться зробити для того, щоб завершити бойові дії та припинити війну.

​Обіцянки Трампа перед виборами в США / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою і продуктивною".

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, бесіда тривала півтори години. Путін запросив Трампа відвідати Москву та наголосив на необхідності "усунення першопричин конфлікту".

Після цього Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили можливі шляхи досягнення миру, перспективи технологічного співробітництва та нову угоду про безпеку й економіку між США та Україною.

Трамп планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Він вірить, що припинення вогню в Україні можливе "в недалекому майбутньому". Водночас Трамп вважає членство України в НАТО "непрактичним", а повернення всіх окупованих територій - малоймовірним.

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