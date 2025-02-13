Українців готові віддати територію Росії, аби зупинити війну - Telegraph

Суспільні настрої в Україні змінюються через останні події на фронті.

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Українці готові поступитися територією, аби зупинити війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Головне із матеріалу:

Відправка американських та європейських військових в Україну неможлива

Близько 50% українців готові погодитися на поступки територією

Україна опинилася в ситуації, коли її можливості повністю витіснити російські війська з окупованих територій фактично зникли. Якби такий сценарій був можливий, він вимагав би значно більшої підтримки від США та Європи ще на ранніх етапах війни.

За даними видання Telegraph, єдиним способом уникнути нескінченної війни могло б стати пряме військове втручання країн Заходу, тобто відправка американських та європейських військових на територію України. Однак цей варіант навіть не розглядається.

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В умовах, коли російські війська поступово, але систематично захоплюють нові позиції, президент Володимир Зеленський змушений оцінювати можливість тимчасової поступки окупованих територій Росії як одну з опцій для припинення бойових дій.

Видання зазначає, що суспільні настрої в Україні змінюються. За останніми опитуваннями, близько 50% українців вже готові погодитися на цей варіант, аби зупинити війну.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що голова Офісу президента повідомив, що Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни. Команди почнуть напрацьовувати плани та майбутню конструкцію щодо закінчення війни.

Трамп розповів, що потрібно для завершення війни в Україні. Президент США заявив, що не вважає, що українцям вдасться повністю забрати свої території. Однак Трамп все ж таки допускає, що частину земель Україні вдасться повернути - про які саме регіони йдеться, не уточнив.

У Bild здивували заявою про майбутнє України. Підсумки розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що для України та Європи не буде місця за столом переговорів про закінчення війни.

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