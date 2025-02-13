'Путін подумає, що виграв': Трамп пообіцяв продовжити допомагати Україні

Трамп вважає, що попередня адміністрація "нерозумно" передавала гроші Києву, і хоче отримати гарантії повернення коштів.

https://glavred.net/world/putin-podumaet-chto-vyigral-tramp-poobeshchal-prodolzhit-pomogat-ukraine-10639196.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп сказав, чи буде Україна отримувати військову допомогу від США / Колаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

Чи будуть США продовжувати виділяти допомогу Україні

Що Трамп хоче в обмін на підтримку Києва

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені". Свої заяви Трамп зробив на прес-конференції в Білому домі 12 лютого, передає Голос Америки.

За словами чинного президента, попередня адміністрація "нерозумно" передавала гроші Україні. Трамп планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

відео дня

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкоземельні (метали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодилися", - сказав Трамп.

Він додав, що Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США.

За даними Пентагону станом на середину січня, від початку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто від січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

"Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів - це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики", - сказав Трамп.

Які корисні копалини є в Україні / Інфографіка: Главред ​

Згідно з даними Пентагону, загальна допомога 50 країн групи Рамштайн, до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року було виділено понад 126 мільярдів доларів США на підтримку безпеки України.

Трамп додав, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безкоштовною.

Він сказав, що міністр фінансів США Скотт Бессент перебуває в Україні, щоб отримати "безпеку" в обмін на допомогу.

"Він поїхав туди, щоб отримати документ, з яким ми будемо впевнені, що ми в якійсь формі отримаємо ці гроші назад, тому що ми вкладаємо набагато більше грошей, ніж Європа, і Європа в набагато більшій небезпеці, ніж ми", - сказав Трамп.

Передача рідкоземельних металів України США

Як повідомляв Главред, Україна отримала Угоду про партнерство зі США, яка передбачає економічне співробітництво між двома країнами. З цією угодою до Києва прибув міністр фінансів США Скот Бессент.

Зеленський обговорив з Бессентом питання гарантій безпеки, зокрема, про корисні копалини. Слід зазначити, що ця тема буде однією з пріоритетних, Зеленський навіть приніс на зустріч карту з корисними копалинами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

В Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред