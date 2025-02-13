Військові витрати РФ вразили Європу: у ЗМІ розкрили неочікувані суми

Оборонні бюджети всіх європейських країн разом торік зросли майже на 12%.

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Скільки РФ витрачає на оборону / КолаЖ: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головні тези Financial Times:

Росія все ще здатна покривати великі витрати на війну

Чи збільшить НАТО оборонні витрати

Зігдно із даними дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень відомо, що 2024 року загальні витрати Росії на оборону зросли на 42% у реальному вираженні і склали 13,1 трильйона рублів - це приблизно 462 мільярди доларів.

За прогнозами IISS, цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну, пише Financial Times.

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Оборонні бюджети всіх європейських країн разом, включно з Великою Британією та країнами-членами ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 мільярдів доларів, що на 5 мільярдів доларів менше, ніж витрати Москви.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не погоджується з вимогою нового президента США Дональда Трампа збільшити цільовий показник витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП.

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте закликав країну підвищити витрати на оборону та збільшити виробництво зброї, пояснивши свій заклик тим, що це найкращий спосіб запобігти війні.

Трамп ще під час передвиборчої кампанії зробив вимогу до союзників по НАТО збільшити оборонні витрати одним із центральних аспектів своєї риторики.

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