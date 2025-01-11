Вимоги Путіна на переговорах з Трампом: що хоче Кремль в обмін на мир - FT

Диктатора Путіна дуже турбує, як світ виглядатиме після війни.

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Стало відомо, що вимагає Трамп від Путіна / Колаж Главред, фото: скриншот YouTube

Про що йдеться в матеріалі FT:

Росія наполягає на виключенні України з НАТО

Путін хоче змінити міжнародний порядок

Володимир Путін під час майбутніх переговорів із обраним президентом США Дональдом Трампом планує поставити питання про зменшення військової присутності НАТО біля російських кордонів. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією джерел, Путін прагне укласти нові угоди, які:

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гарантують, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

передбачають скорочення східних розміщень сил НАТО, які зараз діють під проводом США.

За словами колишнього високопосадовця Кремля, Путін хоче усунути будь-які загрози для Росії та змінити правила міжнародного порядку.

"Трамп у будь-якому разі хоче згорнути НАТО, – додало джерело FT, маючи на увазі, що той погрожував вивести США з альянсу або не допомагати країнам, які надто мало витрачають на оборону. – Світ змінюється, може статися все, що завгодно".

Своєю чергою, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор завжди наголошував на готовності співпрацювати з міжнародними партнерами, зокрема з президентом США.

Джерела стверджують, що Путін занепокоєний тим, яким буде світ після війни, і прагне закріпити позицію Росії через зміну безпекових домовленостей із Заходом.

"Він [Путін] хоче змінити правила міжнародного порядку, щоб ліквідувати загрози для росії. Його дуже турбує, як світ виглядатиме після війни", – каже кремлівське джерело.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО та позиція США - що відомо

Нагадаємо, не так давно Главред розповідав, як Дональд Трамп здивував заявою про вступ України до НАТО. Майбутній очільник США висловив бачення, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Окрім цього, за версією Financial Times, Трамп переглядає свій підхід щодо України. Всі заяви про завершення війни за 24 години відійшли на другий план, адже в Штатах побоюються порівняння вирішення війни в Україні із виведенням військ США із Афганістану.

Своєю чергою експерт Олег Шамшур пояснив, чому Трамп не бачить Україну в НАТО. На його думку, стаття 5 Статуту НАТО - поки що найбільш системно сформульована гарантія взаємодопомоги для України.

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