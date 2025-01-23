Погані новини для Путіна та нова позиція Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 23 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/ukraine/plohie-novosti-dlya-putina-i-novaya-poziciya-trampa-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10633454.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 23 січня / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, СтратКом ЗСУ, УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакувала Запоріжжя ракетами: багато поранених, зокрема 2-місячне немовля

Під ранок 23 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Пролунало щонайменше 4 вибухи, постраждали 16 людей, серед них - двомісячне немовля.

Близько четвертої години ранку в четвер Суспільне Запоріжжя повідомило про вибухи в місті, а о 4:09 - про повторні вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram підтвердив вибухи в Запорізькій області. Перед цим він повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами в регіоні.

відео дня

Армія РФ окупувала село під Покровськом - Deep State

Російські окупаційні війська захопили село Нововасилівка Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 23 січня повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

"Ворог окупував Нововасилівку", - йдеться у повідомленні.

Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку діалогу з країною-агресором Росією щодо мирних переговорів і завершення війни.

В інтерв'ю Bloomberg глава держави сказав, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання полягає в тому, з ким у цей час буде Україна.

У Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну: у ЗМІ розкрили деталі

Радник із нацбезпеки США Майк Волц санкціонував "повну перевірку" десятків кадрових чиновників Білого дому. У список потрапили чиновники, які відповідальні за питання розповсюдження ядерної зброї Іраном і КНДР, кібершпигунства та війни в Україні.

Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз пояснив, що цей крок спрямований на те, щоб гарантувати, що співробітники "будуть прихильні до реалізації програми" президента США Дональда Трампа "Америка перш за все", йдеться у матеріалі The Washington Post.

КНДР перекине для Росії нові війська: аналітики розкрили важливі цілі та терміни

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що Північна Корея найближчим часом може розгорнути додаткові війська та відправити нову партію зброї до Росії.

Очікується, що додаткові сили прибудуть до Росії до середини березня, що дозволить компенсувати втрати та підтримати інтенсивність піхотних атак.

За оцінками ISW, якщо нинішній рівень втрат північнокорейського контингенту збережеться, всі розгорнуті військові можуть бути вбиті або поранені до середини квітня. Нове розгортання, ймовірно, має на меті не лише підтримати темпи операцій, але й компенсувати втрати.

Атака РФ на Запоріжжя: місто без світла і тепла, кількість постраждалих зросла

Армія РФ атакувала Запоріжжя - удари завдавали безпілотниками та ракетами. Унаслідок масованого обстрілу загинула 1 людина, 25 зазнали травм, серед них двомісячна дитина та четверо рятувальників. Десять осіб, включно з немовлям, перебувають у стані середньої тяжкості.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, пожежі ліквідували рятувальники, які також постраждали під час повторної атаки на місто. У приватному секторі врятовано людину з-під завалів, ще четверо - травмовані. Одна людина загинула.

Трамп несподівано розніс Путіна: у США розкрили деталі

Риторика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо агресора Росії виявилася більш жорсткою, ніж була під час виборчої кампанії. Білий дім усвідомлює, що Кремль під тиском, і намагається скористатися такою ситуацією.

У матеріалі CNN йдеться про те, що Трамп, хоча й не згадав про Україну на своїй інавгурації, але вже за декілька днів виклав свою позицію щодо війни. Причому його риторика стала помітно жорсткішою. За словами Трампа, Путін "руйнує Росію", а замість цього повинен укласти мирну угоду.

"Ми можемо вистояти за однієї умови": від чого залежить перемога України – Жданов

Якщо США за президента Дональда Трампа відмовляться від лідерства у підтримці України, то Євросоюз зможе стати для нашої держави рівносильною заміною Сполучених Штатів у цій справі.

У Європейського Союзу достатньо грошей для цього, точно не менше, ніж у США. Проте там є проблема консолідації рішень і думок. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Плани щодо завершення війни: Шольц зробив прогноз

До миру в Україні поки що далеко. Союзникам Києва слід забезпечити державі безпечне майбутнє після завершення війни. Україні потрібні гарантії безпеки і сильна армія, яку необхідно буде озброїти. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Rheinische Post він розповів про те, що про мир говорити поки зарано.

КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці.

За словами Буданова в інтерв'ю The War Zone, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

Окупанти розстріляли 6-х українських військовополонених, знімаючи все на телефон

Російські окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених. При цьому один із загарбників знімав процес розстрілу на свій телефон.

Про трагічну загибель українських захисників від рук російських загарбників повідомив український активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Ультиматум від Трампа щодо України: ЗМІ дізналися, чим переполошився Путін

Саме тоді, коли президент США Дональд Трамп фактично поставив ультиматум агресору Росії щодо договору про мир в Україні, кремлівський очільник Володимир Путін занепокоївся впливом війни на російську економіку. У частині верхівки Кремля починають вважати, що врегулювання війни шляхом перемовин могло б стати для Москви бажаним сценарієм.

Путін стурбований проблемами в економіці

Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, Путін стурбований тим, що відбувається з економікою Росії.

Те, що Дональд Трамп у промові в перший день своєї каденції не згадав прямо Україну і країну-агресорку Росію, свідчить про те, що він поки що не має чіткого плану чи часових рамок, про які міг би говорити з упевненістю.

Проте Трамп має всі необхідні інструменти впливу на Росію, і він це прекрасно розуміє. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

Російські окупаційні війська "прагнуть" вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Проте у ворога немає сил, щоб просунутися вглиб регіону. Не виключено, що росіяни спробують обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду Дніпропетровщини. Про це заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Наразі план росіян - вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області", - розповів він в ефірі Суспільне.

Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

Погода в Україні у п’ятницю, 24 січня, буде вологою, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер буде південно-східний і дуже млявий. Також переважно не очікується різких змін температури повітря. Найтепліше буде на півдні нашої держави – там максимально стовпчики термометрів можуть показувати +9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1…+4, на півдні +4…+9 градусів. Знову тумани", – зазначила синоптикиня.

"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

Новий президент США Дональд Трамп заговорив про війну в Україні і назвав нові цифри, які стосуються втрат двох сторін. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Він стверджує, що Росія втратила 800 тисяч солдатів. Втрати України оцінюються в меншій кількості. Водночас Трамп вважає, що кількість втрат може бути більшою.

Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України

Україна очікує від партнерів гарантії безпеки. Членство України в НАТО - найдешевші гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Він також наголосив на тому, що питання членства України в НАТО не потрібно обговорювати з Росією на мирних переговорах, адже це має вирішуватись між Києвом та членами Альянсу.

Україна поставить Трампа перед вибором: Жданов розкрив неочікуваний сценарій

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував, чи зможуть США та РФ за спиною України провести переговори та поставити країні невигідних умови - чи є в України є шанс обнулити домовленості Трампа і Путіна за нашою спиною.

Військовий експерт зазначив, що Україна не тільки обнулить домовленості Трампа і Путіна, а й поставить Трампа перед вибором.

Путін готовий продовжувати війну, Кремль підвищує ставки - WP

У країні-агресорі Росії на тлі очікування телефонної розмови глави Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, схоже, вирішили продовжувати війну і підвищують ставки. У Москві вважають, що зможуть, мовляв, захопити ще більше територій і "змусити Київ підкоритися пізніше цього року".

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що Москва, розраховуючи на подальше просування на полі бою і скорочення Трампом військової допомоги Україні, вочевидь, подвоює ставки. Ймовірно, окупанти розраховують, що зможуть захопити ще більше територій і змусити Київ піти на поступки вже цього року.

Загроза оперативного оточення: ситуація біля Великої Новосілки погіршилась - ЗСУ

На Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки існує загроза оперативного оточення українських військ. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але проводяться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", - повідомив Трегубов.

"Трамп хоче завершити війну швидко": розглядаються поступки України і РФ – Клочок

Якщо Дональду Трампу не вдасться порозумітися з Путіним і Сі Цзіньпіном, то перш за все будуть тарифні війни, які насамперед вплинуть на економіку. Далі Трамп, імовірно, розглядатиме варіант посилення військової спроможності України. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

Президент України Володимир Зеленський завив про категоричну позицію щодо можливості заморожування війни на лінії розмежування. Він вважає, що це створить слабкі стартові умови для України у майбутніх перемовинах із Росією, адже дасть ворогу час для відновлення сил.

"Це, м’яко кажучи, не найкраща пропозиція для України, це слабка позиція на вході в майбутні перемовини для України. Вони нічого не втрачають, вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили, бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", - наголосив президент в інтерв’ю для Bloomberg.

Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН зробили заяву

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 23 січня запевнив, що влада не планує мобілізувати студентів, науковців і вчителів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лісового, мобілізація студентів, аспірантів, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають право на відстрочку згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачена. На урядовому рівні з цього приводу жодних обговорень чи дискусій не проводиться.

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", - зазначив він.

Путін наприкінці 2025-го благатиме про мир: якого удару здатен завдати Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має вагомі важелі впливу для того, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна закінчити війну проти України. Якщо Трамп за допомогою жорстких санкцій перекриє потоки нафтових надприбутків агресора Росії, то Путін до кінця поточного року проситиме про мир.

У матеріалі Time йдеться про те, що Росія відчуває неприпустимий бюджетний дефіцит у розмірі десятків мільярдів доларів, і це може позначитися на фінансуванні армії.

Поступки України для досягнення миру: в МЗС відповіли новому держсекретарю США

Україна та США мають спільну мету — забезпечити справедливий мир в Україні. Конкретні дії для досягнення цієї мети будуть обговорені на майбутній зустрічі президентів обох країн. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-конференції, коментуючи заяви нового держсекретаря США Марко рубіо про поступки України та Росії для досягнення миру, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що ключові аспекти мирного врегулювання та можливі компроміси стануть темою офіційних переговорів між українською та американською сторонами.

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Україну скоро атакує нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

З самого початку січня країну постійно "трусять" магнітні бурі. Остання почалася ще 18 січня і вдарила з 4-бальною потужністю. Уже наступного дня вона стала 5-бальною. 20-21 січня буря посилилася до 6-ти балів. Сьогодні, 22 січня, вона опустилася до 4-х балів.

Очікувалося, що в четвер вона опуститься до мінімуму, однак вона зупинилася на рівні трьох балів. Наступного дня вона стане 4-бальною, а 25 січня її потужність сягне майже 6-ти балів.

Сирський розкрив деталі Курської операції за 6 місяців: ЗСУ готують новий наступ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що уже близько пів року наші Збройні Сили перебувають у Курській області Росії, де проводять операцію. Він вважає, що цей наступ точно не буде останнім для наших військових у країні-агресорці.

Оцінюючи рік на своїй посаді, Олександр Сирський зазначив в інтерв'ю для "Радіо Байрактар", що одним із позитивних моментів впродовж цього часу була саме Курська операція, коли наші військові провели там успішні контрнаступальні дії.

"Наші зусилля вже почалися": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

США досягнуть домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною, над мирною угодою уже працюють. Зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу у Давосі.

"Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути мирної угоди між Росією та Україною...Наші зусилля з досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною, сподіваюся, вже почалися. Так важливо домогтися цього", - заявив він.

Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

Погода в Україні 24 січня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 24 січня погода буде вологою, очікується сніг та дощ. Температура повітря вночі буде близько 0 градусів. У цей день очікується туман. Згодом триматиметься тенденція до підвищення температури повітря.

"Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін висунув Україні низку цинічних умов для початку переговорів. Серед них – контроль над окупованими територіями та відмова від вступу до НАТО. Однак ці вимоги не вичерпуються цим переліком. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що Путін має достатні ресурси для продовження війни і може вести бойові дії протягом усього 2025 року.

За його словами, очільник Кремля спробує "виторгувати" для себе вигідні позиції, зокрема, враховуючи зміну адміністрації у США. Попри це, війна триватиме.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред