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КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози

Юлія Закрепа
23 січня 2025, 10:49
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Більшість зброї КНДР використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.
КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози
Буданов розкрив нове постачання зброї РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Головні тези Буданова:

  • 170-міліметрова зброя КНДР має потужний боєкомплект
  • У 2025 році РФ очікує нову поставку зброї від КНДР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці.

За словами Буданова в інтерв'ю The War Zone, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

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Північнокорейські ракети запускають по Україні з Курської та Брянської областей РФ. Крім того, за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991. Буданов наголосив, що, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж.

"У них багато таких систем", - додав керівник ГУР Міноборони.

За словами Буданова, більшість цієї зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

"170-міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій", - пояснив він.

КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози
Що відомо про балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Співпраця РФ та КНДР - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Курську область перекидають нові підрозділи КНДР. Через втрати російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР. Вони також брешуть вищому командуванню про реальну кількість вбитих і поранених серед поранених солдатів КНДР.

Північна Корея завалила РФ зброєю. У 2023 році Пхеньян незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із снарядами та матеріалами для боєприпасів та більше 100 балістичних ракет, які використовувалися для атак на Київ та інші міста.

Стало відомо, чому КНДР може не захотіти розширювати допомогу РФ. Все виглядає так, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин утримається від розширення військової допомоги Російській Федерації. Це не відбудеться в умовах великої кількості втрат серед військових КНДР.

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