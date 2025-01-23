Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів

Україна готова піти на те, щоб закінчити війну. Але Київ має бути в сильній позиції, сказав президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-gotov-govorit-s-putinym-o-mire-no-est-uslovie-dlya-nachala-peregovorov-10633169.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Що Зеленський вважає передумовою для початку переговорів із РФ

Чи готовий президент України говорити особисто з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку діалогу з країною-агресором Росією щодо мирних переговорів і завершення війни.

В інтерв'ю Bloomberg глава держави сказав, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання полягає в тому, з ким у цей час буде Україна.

відео дня

За його словами, справедливою можливістю для початку переговорів є повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року.

"Якщо Україна буде не сама, то вона буде робити все, щоб переговори були справедливими. А справедливі - це гарантії, що ворог повернеться, щонайменше, до лінії повномасштабного вторгнення. Це була б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, у житті так буває", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість - однаково чи по-різному.

"Питання в тому, чи буде Україна, як колись у Нормандському форматі, одна - і всі інші, чи Україна буде з союзниками, і цього разу Україна не буде одна. Ось що таке справедливі переговори", - підкреслив Зеленський.

Президента попросили прокоментувати нещодавню заяву глави США Дональда Трампа про те, що він готовий піти на угоду.

"Я йому [Трампу] говорив, що Україна як ніхто хоче закінчити війну, тому що ми не хотіли її починати. Ми готові піти на те, щоб закінчити її. Але ми повинні бути в сильній позиції", - сказав Зеленський.

Президент також сказав, чи готовий він говорити про мир особисто з господарем Кремля.

"Ми будемо дивитися. Якщо Україна матиме шанс завершити цю війну справедливим миром для України, для українців, звісно [буду говорити з Путіним]. Я - президент України, я буду робити все, щоб все наблизити, і ми будемо, якщо буде справедлива угода", - сказав Зеленський.

"Якщо Трамп зможе гарантувати нам цю сильну і незворотну безпеку для України, то ми будемо рухатися дипломатичним шляхом. Я розумію, що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну, просто неможливо", - додав він.

Дивіться відео - Зеленський зробив важливу заяву про переговори з РФ:

Переговори РФ і України та завершення війни - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

"Президент (України Володимир - ред.) Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє", - сказав президента США, маючи на увазі Путіна.

Також Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вимагатиме значного скорочення чисельності української армії, однак українська влада не погодиться на такі умови.

Також президент заявив, що Україна прагне використовувати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, однак важливо, якою саме буде ця дипломатія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред